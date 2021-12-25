Японские машины, которые дорожают с каждым годом: вот что надо было покупать
Mazda RX7
На внутреннем рынке Японии модель всегда пользовалась хорошим спросом, а вот мировой рынок прохладно относился к машинам с двигателем Ванкеля. Машина была всем хороша и первые два поколения неплохо продавались в Японии. Конец ей положил выпуск обновленной версии, которая стала очень мощной и большой по цене стала сопоставима с Porsche. Конкуренции с реальным Porsche Mazda RX7 не выдерживала. Однако сейчас цены на RX7 растут!
Toyota Supra Twin Turbo
Вышедшая в 90-е модель с двумя турбинами была воспринята без особого восторга. Неброский дизайн, рядный 6-цилиндровый двигатель – ничего особенного. Однако с течением времени, ее двигатель 2JZ был признан одним из лучших в истории. Сейчас немногие оставшиеся не измененными оригинальные машины с двумя турбинами стоят огромных денег.
Acura Integra Type R
Причина ее неудачи была исключительно в переднем приводе, а не стране производства. Для большинства спортивная машина и передний привод понятия не сочетаемые. Но в случае этой машины мнение было ошибочно – она прекрасно сбалансирована! Цена этой модели неуклонно ползет вверх.
Toyota Celica GT
До недавнего времени стоимость первого поколения этой модели оставалась довольно низкой, как и спрос на нее. Она лишена всех обычных признаков японской спортивной машины, поэтому внимания не привлекала. А теперь, когда другие спортивные модели из Японии резко подскочили в цене, Celica GT вдруг стала представлять интерес для инвестирования. Кто знает, сколько она будет стоить лет через 5?
Datsun 240Z
Потрясающая машина, ставшая реально новаторской. Это надежный спортивный автомобиль, который спустя годы оказался невероятно дорогим.
Toyota Land Cruiser FJ40
В 50-е модель подвергалась критике за то, что просто копировала легендарный «Виллис» времен Второй мировой. Но именно начиная с FJ40 мнение о модели стало меняться. Это поколения «Лэнд Крузеров» уже никто не мог назвать переделкой, у нее появился собственный характер. Убийственная надежность в сочетании с проходимостью сделали модель лучшим внедорожником на долгие годы. Сейчас такая машина в хорошем состоянии стоит огромных денег.
Nissan Skyline GT-R R32
Модель практически не продавалась за пределами Японии и довольствовалась своей локальной популярностью, пока собрат 300ZX с двойным турбонаддувом покорял мир. Зато теперь автомобиль с рядным 6-цилиндровым двигателем стал невероятно ценным, в основном благодаря своей приспособленности для тюнинга.
Toyota Corolla AE86
Ее не сразу поняли, т.к. машина сохранила компоновку с задним приводом, ведь остальные Corolla перешли на передний привод. Но продажи в мире шли достаточно неплохо. Но затем появились видео, как эти машины демонстрируют крутой дрифт на горном перевале. И модель стала легендой, а стоимость уцелевших экземпляров внезапно поползла вверх вместе со спросом.
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 4 920 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 7 490 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 1 370 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
- 1 530 000 РToyota Land Cruiser 2003 в Москве
- 1 270 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 2 550 000 РToyota Land Cruiser 2009 в Москве
- 3 300 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 530 000 РToyota Land Cruiser 2002 в Москве
- 985 000 РToyota Land Cruiser 2003 в Москве
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