Японские машины начали заправлять бульоном (и это не шутка)
Фото: Kyodo News
По сообщению Japan Today, фирма Nishida Shoun, базирующаяся в префектуре Фукуока, смешивает извлекаемый из бульона свиной жир с топливом, изготовленным из отработанного растительного масла. Бизнесмен уже начал использовать необычное топливо для заправки 170 грузовиков, а с сентября планирует заливать бульон в топливные баки абсолютно всех машин автопарка.
Председатель компании Масуми Нисида выдвинул идею использования бульона тонкоцу рамен для производства топлива еще в 2013 году, когда к нему обратился администратор сети ресторанов, в чьем меню присутствуют супы тонкоцу рамен, с просьбой исследовать биодизельное топливо, полученное из растительного масла, а заодно поинтересовался, можно ли найти применение остаткам супа — дескать, больно уж не хочется платить за их утилизацию.
Нисида согласился и разработал устройство для отделения жира от бульона. Хотя жир имеет тенденцию легко затвердевать, по сравнению с растительным маслом, г-н Нисида все же нашел способ устранения некоторых элементов во время рафинирования, чтобы его можно было смешивать с биодизельным топливом, изготовленным из отработанного растительного масла.
В настоящее время компания Nishida Shoun закупает жир и отходы растительного масла примерно у 2000 ресторанов и использует его для производства около 3000 литров топлива в день на своем заводе в префектуре Фукуока.
«В начале я мало что понимал в химии и потому работал методом проб и ошибок. Но я развивался, понимая, что экологические проблемы становятся большой проблемой», - заявил г-н Нисида. Общеизвестно, что добываемому из нефти дизельному горючему является биодизельное топливо, которое позволяет заметно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.
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