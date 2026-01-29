Не прошли проверку временем? Почему легенды JDM исчезают с улиц Владивостока

29 января 2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.
В Приморском крае складывается уникальная ситуация: автомобили, которые еще недавно были привычной частью городских улиц, сегодня превращаются в настоящие реликвии. Японские спорткары 90-х годов, некогда символы надежности и инженерного совершенства, массово покидают региональный рынок. Это не просто смена поколений — речь идет о целой эпохе, которая уходит вместе с этими машинами.
Причина проста: спрос на культовые модели японских брендов не ослабевает, а вот предложения становятся все более редкими, пишет vostokmedia.com. Владельцы выставляют на продажу уникальные экземпляры, которые десятилетиями считались эталоном среди автолюбителей. Для коллекционеров и ценителей JDM-культуры это шанс заполучить автомобиль, который уже завтра может стать недоступным.
Одним из самых заметных лотов стал Toyota Supra (GA70) 1992 года. Этот автомобиль давно оброс легендами: турбированный мотор 1JZ-GTE, форсированный до 500 лошадиных сил, и современная электроника делают его желанным трофеем для любого фаната японских спорткаров. Особенность этой Supra — кузов «тарга», позволяющий снимать центральную часть крыши. Цена вопроса — 2 миллиона рублей, и это далеко не предел для подобных машин.
Еще один представитель золотой эпохи — Nissan Fairlady Z (Z32). В 1990 году этот автомобиль был признан лучшим импортным авто года по версии Motor Trend, и неслучайно: выразительный дизайн, 3-литровый двигатель на 230 сил, механика и целый набор технологических решений, включая активную подвеску и систему контроля тяги. В Приморье такой экземпляр оценивается в 2,15 миллиона рублей. Крыша T-Top с двумя съемными секциями добавляет автомобилю особого шарма и делает его еще более привлекательным для коллекционеров.
Honda Prelude 1997 года — еще один раритет, который сложно встретить на дорогах. Эта модель известна своей уникальной системой полного привода с распределением крутящего момента, что позволяло ей уверенно держаться в поворотах на скоростях, недоступных большинству конкурентов. Высокооборотный мотор H22A на 200 лошадиных сил и автоматическая коробка передач делают этот автомобиль не только редким, но и по-настоящему интересным для ценителей. Стоимость — 750 тысяч рублей, и это предложение уже вызывает ажиотаж среди поклонников марки.
Ситуация на рынке говорит о том, что эпоха японских спорткаров 90-х в Приморье подходит к концу. Причины — не только возраст автомобилей, но и растущий интерес со стороны коллекционеров, готовых платить за уникальные экземпляры. Для многих жителей региона это повод задуматься: возможно, именно сейчас последний шанс стать владельцем настоящей легенды. В ближайшие годы такие машины, скорее всего, окончательно исчезнут с улиц и перекочуют в частные коллекции.
Японские спорткары 90-х — это не просто транспортные средства. Это часть истории, символ времени, когда инженеры из Страны восходящего солнца задавали стандарты для всего мира. Сегодня эти автомобили становятся все более недоступными, и их уход с рынка — событие, которое мало кого оставит равнодушным.
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда
-
21.01.2026, 07:35
Уникальный Honda Prelude 1983 года: 40 лет без пробега и регистрации
В мире остался Honda Prelude, который не видел дорог. Машина простояла в гараже с 1983 года. На одометре - меньше 400 миль. Автомобиль не продавался и не регистрировался. История, достойная удивления.Читать далее
-
20.12.2025, 05:12
Дилер из Вирджинии поднял цену на Honda Prelude 2026 на 25 тысяч долларов
В США дилер Honda из Вирджинии установил рекордную наценку на новую модель Prelude. Гибридное купе стало дороже на 25 тысяч долларов. Такая политика ценообразования вызывает вопросы у покупателей. Почему дилеры идут на подобные шаги и как это влияет на рынок?Читать далее
-
18.12.2025, 07:32
Редкая Toyota Supra 1993 года ушла с молотка почти за цену нового Cadillac Escalade
Toyota Supra Turbo 1993 года, которую владелец бережно эксплуатировал ежедневно более трех десятилетий, была продана его сыном почти за стоимость нового Cadillac Escalade. Автомобиль сохранил оригинальные детали, небольшой пробег и отличное состояние. История этой машины удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
16.11.2025, 06:34
Гибридный Honda Prelude в экстремальном тюнинге: цифровая версия для фанатов дрифта
Любители «Форсажа» спорят, что важнее: тюнинг, трюки или герои. Но отдельные части франшизы выделяются сами по себе. В этот раз внимание привлекла цифровая версия Honda Prelude Hybrid. Какой могла бы быть новая глава Tokyo Drift? Узнайте подробности.Читать далее
-
16.11.2025, 05:51
Toyota Supra шестого поколения удивила футуристическим дизайном и новым взглядом на спорткар
Toyota Supra снова в центре внимания. Модель шестого поколения получила смелый облик и новые технологии. Автомобиль обещает стать настоящим событием для фанатов. Узнайте, что ждет культовую модель в будущем. Не пропустите детали о трансформации легенды.Читать далее
-
10.11.2025, 09:22
Широкий обвес и прощание с Toyota Supra: последняя глава легенды
Toyota Supra пятого поколения уходит с рынка. Последние экземпляры собирают на заводе Magna Steyr. Модель стала культовой среди любителей тюнинга. В материале рассказываем, почему широкие обвесы и доработки делают Supra особенной. Не пропустите детали прощания с легендой.Читать далее
-
27.10.2025, 13:36
Эпоха спорткара Toyota Supra подходит к концу: производство завершится в 2026 году
Японский автогигант сделал важное заявление. Производство культовой модели скоро прекратится. Спорткар покидает мировой автомобильный рынок. Что стало причиной такого решения? Узнайте все подробности этого события.Читать далее
-
27.10.2025, 05:46
Toyota завершит выпуск легендарной Supra в марте 2026 года после 47 лет истории
Toyota официально объявила о завершении выпуска Supra. Модель покидает рынок спустя почти полвека. Причины такого решения держатся в секрете. Поклонников ждет последняя возможность купить спорткар. Что ждет бренд после ухода Supra, пока неизвестно.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда
-
21.01.2026, 07:35
Уникальный Honda Prelude 1983 года: 40 лет без пробега и регистрации
В мире остался Honda Prelude, который не видел дорог. Машина простояла в гараже с 1983 года. На одометре - меньше 400 миль. Автомобиль не продавался и не регистрировался. История, достойная удивления.Читать далее
-
20.12.2025, 05:12
Дилер из Вирджинии поднял цену на Honda Prelude 2026 на 25 тысяч долларов
В США дилер Honda из Вирджинии установил рекордную наценку на новую модель Prelude. Гибридное купе стало дороже на 25 тысяч долларов. Такая политика ценообразования вызывает вопросы у покупателей. Почему дилеры идут на подобные шаги и как это влияет на рынок?Читать далее
-
18.12.2025, 07:32
Редкая Toyota Supra 1993 года ушла с молотка почти за цену нового Cadillac Escalade
Toyota Supra Turbo 1993 года, которую владелец бережно эксплуатировал ежедневно более трех десятилетий, была продана его сыном почти за стоимость нового Cadillac Escalade. Автомобиль сохранил оригинальные детали, небольшой пробег и отличное состояние. История этой машины удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
16.11.2025, 06:34
Гибридный Honda Prelude в экстремальном тюнинге: цифровая версия для фанатов дрифта
Любители «Форсажа» спорят, что важнее: тюнинг, трюки или герои. Но отдельные части франшизы выделяются сами по себе. В этот раз внимание привлекла цифровая версия Honda Prelude Hybrid. Какой могла бы быть новая глава Tokyo Drift? Узнайте подробности.Читать далее
-
16.11.2025, 05:51
Toyota Supra шестого поколения удивила футуристическим дизайном и новым взглядом на спорткар
Toyota Supra снова в центре внимания. Модель шестого поколения получила смелый облик и новые технологии. Автомобиль обещает стать настоящим событием для фанатов. Узнайте, что ждет культовую модель в будущем. Не пропустите детали о трансформации легенды.Читать далее
-
10.11.2025, 09:22
Широкий обвес и прощание с Toyota Supra: последняя глава легенды
Toyota Supra пятого поколения уходит с рынка. Последние экземпляры собирают на заводе Magna Steyr. Модель стала культовой среди любителей тюнинга. В материале рассказываем, почему широкие обвесы и доработки делают Supra особенной. Не пропустите детали прощания с легендой.Читать далее
-
27.10.2025, 13:36
Эпоха спорткара Toyota Supra подходит к концу: производство завершится в 2026 году
Японский автогигант сделал важное заявление. Производство культовой модели скоро прекратится. Спорткар покидает мировой автомобильный рынок. Что стало причиной такого решения? Узнайте все подробности этого события.Читать далее
-
27.10.2025, 05:46
Toyota завершит выпуск легендарной Supra в марте 2026 года после 47 лет истории
Toyota официально объявила о завершении выпуска Supra. Модель покидает рынок спустя почти полвека. Причины такого решения держатся в секрете. Поклонников ждет последняя возможность купить спорткар. Что ждет бренд после ухода Supra, пока неизвестно.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее