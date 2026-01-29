Не прошли проверку временем? Почему легенды JDM исчезают с улиц Владивостока

Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья

В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.

В Приморском крае складывается уникальная ситуация: автомобили, которые еще недавно были привычной частью городских улиц, сегодня превращаются в настоящие реликвии. Японские спорткары 90-х годов, некогда символы надежности и инженерного совершенства, массово покидают региональный рынок. Это не просто смена поколений — речь идет о целой эпохе, которая уходит вместе с этими машинами.

Причина проста: спрос на культовые модели японских брендов не ослабевает, а вот предложения становятся все более редкими, пишет vostokmedia.com. Владельцы выставляют на продажу уникальные экземпляры, которые десятилетиями считались эталоном среди автолюбителей. Для коллекционеров и ценителей JDM-культуры это шанс заполучить автомобиль, который уже завтра может стать недоступным.

Одним из самых заметных лотов стал Toyota Supra (GA70) 1992 года. Этот автомобиль давно оброс легендами: турбированный мотор 1JZ-GTE, форсированный до 500 лошадиных сил, и современная электроника делают его желанным трофеем для любого фаната японских спорткаров. Особенность этой Supra — кузов «тарга», позволяющий снимать центральную часть крыши. Цена вопроса — 2 миллиона рублей, и это далеко не предел для подобных машин.

Еще один представитель золотой эпохи — Nissan Fairlady Z (Z32). В 1990 году этот автомобиль был признан лучшим импортным авто года по версии Motor Trend, и неслучайно: выразительный дизайн, 3-литровый двигатель на 230 сил, механика и целый набор технологических решений, включая активную подвеску и систему контроля тяги. В Приморье такой экземпляр оценивается в 2,15 миллиона рублей. Крыша T-Top с двумя съемными секциями добавляет автомобилю особого шарма и делает его еще более привлекательным для коллекционеров.

Honda Prelude 1997 года — еще один раритет, который сложно встретить на дорогах. Эта модель известна своей уникальной системой полного привода с распределением крутящего момента, что позволяло ей уверенно держаться в поворотах на скоростях, недоступных большинству конкурентов. Высокооборотный мотор H22A на 200 лошадиных сил и автоматическая коробка передач делают этот автомобиль не только редким, но и по-настоящему интересным для ценителей. Стоимость — 750 тысяч рублей, и это предложение уже вызывает ажиотаж среди поклонников марки.

Ситуация на рынке говорит о том, что эпоха японских спорткаров 90-х в Приморье подходит к концу. Причины — не только возраст автомобилей, но и растущий интерес со стороны коллекционеров, готовых платить за уникальные экземпляры. Для многих жителей региона это повод задуматься: возможно, именно сейчас последний шанс стать владельцем настоящей легенды. В ближайшие годы такие машины, скорее всего, окончательно исчезнут с улиц и перекочуют в частные коллекции.

Японские спорткары 90-х — это не просто транспортные средства. Это часть истории, символ времени, когда инженеры из Страны восходящего солнца задавали стандарты для всего мира. Сегодня эти автомобили становятся все более недоступными, и их уход с рынка — событие, которое мало кого оставит равнодушным.