Не прошли проверку временем? Почему легенды JDM исчезают с улиц Владивостока

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 00:12

Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья

Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья

Не прошли проверку временем? Почему легенды JDM исчезают с улиц Владивостока

Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья

В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.

В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.

В Приморском крае складывается уникальная ситуация: автомобили, которые еще недавно были привычной частью городских улиц, сегодня превращаются в настоящие реликвии. Японские спорткары 90-х годов, некогда символы надежности и инженерного совершенства, массово покидают региональный рынок. Это не просто смена поколений — речь идет о целой эпохе, которая уходит вместе с этими машинами.

Причина проста: спрос на культовые модели японских брендов не ослабевает, а вот предложения становятся все более редкими, пишет vostokmedia.com. Владельцы выставляют на продажу уникальные экземпляры, которые десятилетиями считались эталоном среди автолюбителей. Для коллекционеров и ценителей JDM-культуры это шанс заполучить автомобиль, который уже завтра может стать недоступным.

Одним из самых заметных лотов стал Toyota Supra (GA70) 1992 года. Этот автомобиль давно оброс легендами: турбированный мотор 1JZ-GTE, форсированный до 500 лошадиных сил, и современная электроника делают его желанным трофеем для любого фаната японских спорткаров. Особенность этой Supra — кузов «тарга», позволяющий снимать центральную часть крыши. Цена вопроса — 2 миллиона рублей, и это далеко не предел для подобных машин.

Еще один представитель золотой эпохи — Nissan Fairlady Z (Z32). В 1990 году этот автомобиль был признан лучшим импортным авто года по версии Motor Trend, и неслучайно: выразительный дизайн, 3-литровый двигатель на 230 сил, механика и целый набор технологических решений, включая активную подвеску и систему контроля тяги. В Приморье такой экземпляр оценивается в 2,15 миллиона рублей. Крыша T-Top с двумя съемными секциями добавляет автомобилю особого шарма и делает его еще более привлекательным для коллекционеров.

Honda Prelude 1997 года — еще один раритет, который сложно встретить на дорогах. Эта модель известна своей уникальной системой полного привода с распределением крутящего момента, что позволяло ей уверенно держаться в поворотах на скоростях, недоступных большинству конкурентов. Высокооборотный мотор H22A на 200 лошадиных сил и автоматическая коробка передач делают этот автомобиль не только редким, но и по-настоящему интересным для ценителей. Стоимость — 750 тысяч рублей, и это предложение уже вызывает ажиотаж среди поклонников марки.

Ситуация на рынке говорит о том, что эпоха японских спорткаров 90-х в Приморье подходит к концу. Причины — не только возраст автомобилей, но и растущий интерес со стороны коллекционеров, готовых платить за уникальные экземпляры. Для многих жителей региона это повод задуматься: возможно, именно сейчас последний шанс стать владельцем настоящей легенды. В ближайшие годы такие машины, скорее всего, окончательно исчезнут с улиц и перекочуют в частные коллекции.

Японские спорткары 90-х — это не просто транспортные средства. Это часть истории, символ времени, когда инженеры из Страны восходящего солнца задавали стандарты для всего мира. Сегодня эти автомобили становятся все более недоступными, и их уход с рынка — событие, которое мало кого оставит равнодушным.

Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р), Nissan Fairlady, Honda Prelude
Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда

Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Пермский край Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться