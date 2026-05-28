Ученые из Университета Тохоку выяснили: «механика» спасает мозг от деменции - но продажи таких машин стремительно падают

28 мая 2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.
Для российских автомобилистов новость о пользе механической коробки передач звучит особенно актуально: в условиях стареющего населения и растущего числа пожилых водителей вопрос сохранения когнитивных функций выходит на первый план. Японские ученые из Университета Тохоку под руководством профессора Рюта Кавашима выяснили, что регулярное вождение автомобиля с МКП может заметно снизить риск возрастных нарушений памяти и внимания.
Суть открытия в том, что механика требует от водителя постоянного контроля: нужно не только следить за дорогой, но и координировать работу рук и ног, самостоятельно переключать передачи, работать с педалью сцепления. В отличие от автоматической коробки, где большая часть процессов происходит без участия человека, механика заставляет мозг быть в тонусе. По словам исследователей, именно такие действия активируют префронтальную кору - область, отвечающую за планирование, концентрацию и запоминание.
Интересно, что статистика аварийности подтверждает важность этой темы. Среди водителей старше 75 лет ошибки при маневрах и путаница педалей приводят к 6% смертельных ДТП в их возрастной группе. Для сравнения, у автомобилистов младше 75 лет этот показатель составляет всего 0,7%. Это наглядно показывает, насколько важно поддерживать мозг в рабочем состоянии даже за рулем.
Однако парадокс в том, что в Японии, как и в России, автомобили с механической коробкой передач стремительно теряют популярность. Сейчас на новые машины с МКПП приходится лишь 1-2% продаж. Получается, что самый эффективный инструмент для тренировки мозга уходит в прошлое. Специалисты надеются, что их выводы заставят задуматься не только пожилых водителей, но и тех, кто выбирает автомобиль для родителей или родственников.
В дополнение стоит отметить, что поддерживать умственную активность можно не только с помощью головоломок или специальных упражнений, но и через привычные действия, такие как вождение на механике. Кстати, опыт владельцев новых моделей, например, Honda WR-V, показывает, что выбор комплектации и типа коробки передач может существенно влиять на комфорт и безопасность - подробнее об этом можно узнать в материале о реальных расходах и плюсах разных версий Honda WR-V.
Если исходить из представленной информации, можно сделать осторожный вывод: привычка управлять автомобилем с механической коробкой передач - это не только вопрос вкуса или ностальгии, но и реальный способ поддерживать здоровье мозга. Важно помнить, что с возрастом даже простые действия требуют большего внимания, а регулярная тренировка когнитивных функций может снизить риск ошибок на дороге. Для тех, кто заботится о своем будущем за рулем, этот факт может стать решающим при выборе следующей машины.
