Ученые из Университета Тохоку выяснили: «механика» спасает мозг от деменции - но продажи таких машин стремительно падают

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 09:48

Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением

Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением

Ученые из Университета Тохоку выяснили: «механика» спасает мозг от деменции - но продажи таких машин стремительно падают

Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением

Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.

Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.

Для российских автомобилистов новость о пользе механической коробки передач звучит особенно актуально: в условиях стареющего населения и растущего числа пожилых водителей вопрос сохранения когнитивных функций выходит на первый план. Японские ученые из Университета Тохоку под руководством профессора Рюта Кавашима выяснили, что регулярное вождение автомобиля с МКП может заметно снизить риск возрастных нарушений памяти и внимания.

Суть открытия в том, что механика требует от водителя постоянного контроля: нужно не только следить за дорогой, но и координировать работу рук и ног, самостоятельно переключать передачи, работать с педалью сцепления. В отличие от автоматической коробки, где большая часть процессов происходит без участия человека, механика заставляет мозг быть в тонусе. По словам исследователей, именно такие действия активируют префронтальную кору - область, отвечающую за планирование, концентрацию и запоминание.

Интересно, что статистика аварийности подтверждает важность этой темы. Среди водителей старше 75 лет ошибки при маневрах и путаница педалей приводят к 6% смертельных ДТП в их возрастной группе. Для сравнения, у автомобилистов младше 75 лет этот показатель составляет всего 0,7%. Это наглядно показывает, насколько важно поддерживать мозг в рабочем состоянии даже за рулем.

Однако парадокс в том, что в Японии, как и в России, автомобили с механической коробкой передач стремительно теряют популярность. Сейчас на новые машины с МКПП приходится лишь 1-2% продаж. Получается, что самый эффективный инструмент для тренировки мозга уходит в прошлое. Специалисты надеются, что их выводы заставят задуматься не только пожилых водителей, но и тех, кто выбирает автомобиль для родителей или родственников.

В дополнение стоит отметить, что поддерживать умственную активность можно не только с помощью головоломок или специальных упражнений, но и через привычные действия, такие как вождение на механике. Кстати, опыт владельцев новых моделей, например, Honda WR-V, показывает, что выбор комплектации и типа коробки передач может существенно влиять на комфорт и безопасность - подробнее об этом можно узнать в материале о реальных расходах и плюсах разных версий Honda WR-V.

Если исходить из представленной информации, можно сделать осторожный вывод: привычка управлять автомобилем с механической коробкой передач - это не только вопрос вкуса или ностальгии, но и реальный способ поддерживать здоровье мозга. Важно помнить, что с возрастом даже простые действия требуют большего внимания, а регулярная тренировка когнитивных функций может снизить риск ошибок на дороге. Для тех, кто заботится о своем будущем за рулем, этот факт может стать решающим при выборе следующей машины.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Свердловская область Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться