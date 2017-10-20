20 октября 2017, 15:31

Японские заводы Nissan остановили конвейеры

Производство автомобилей Nissan в Японии временно остановлено из-за нарушения инспекции качества на заводах. В частности, финальная проверка машин осуществлялась на непредназначенных для этого линиях.
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Готовую продукцию осматривали сотрудники, которые не имеют соответствующей квалификации. Из-за этого Nissan также придется отозвать 1,16 млн автомобилей, выпущенных на 6 предприятиях Японии с 2014 года. Все машины были реализованы исключительно на внутреннем рынке.

Устранение последствий этого нарушения обойдется автопроизводителю в 225 млн долларов. Ранее завод Nissan в Великобритании пострадал от компьютерного вируса. Производство машин пришлось остановить, правда, официальный представитель компании не подтвердил эту информацию.

Новости Нисан, Ниссан

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Японские заводы Nissan остановили конвейеры
Готовую продукцию осматривали сотрудники, которые не имеют соответствующей квалификации. Из-за этого Nissan также придется отозвать 1,16 млн автомобилей, выпущенных на 6 предприятиях Японии с 2014 года. Все машины были реализованы исключительно на внутреннем рынке.Устранение последствий этого нарушения обойдется автопроизводителю в 225 млн долларов. Ранее завод Nissan в Великобритании пострадал от компьютерного вируса. Производство машин пришлось остановить, правда, официальный представитель компании не подтвердил эту информацию.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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