16 января 2020, 08:39
Японские журналисты назвали новую дату выхода Toyota Land Cruiser 300
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Фото: bestcarweb.jp
Долгожданный внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения могут представить уже летом 2020 года. По информации японских журналистов, премьера состоится в начале августа.
Фото: bestcarweb.jp
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Но японцы продолжают настаивать на своем. Сейчас они говорят, что премьера Toyota Land Cruiser 300 может состояться даже чуть раньше – в начале августа 2020 года. Новинка переедет на новую архитектуру TNGA и обзаведется современными моторами. На смену большим восьмицилиндровым агрегатам придут более компактные и легкие наддувные «шестерки» 3.5 V6, которые дополнят гибридной надстройкой. Классический 6-диапазонный «автомат» могут заменить на вариатор.
В список оснащения обязательно войдет комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense, включающий систему предотвращения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности и адаптивный свет. В салоне появится более крупный экран медиасистемы со встроенной навигацией. Младший Land Cruiser Prado сменит поколение через два года после дебюта нового Land Cruiser 300 – ближе к осени 2022 года.
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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