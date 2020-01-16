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16 января 2020, 08:39

Японские журналисты назвали новую дату выхода Toyota Land Cruiser 300

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Фото: bestcarweb.jp
Долгожданный внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения могут представить уже летом 2020 года. По информации японских журналистов, премьера состоится в начале августа.
Японские журналисты назвали новую дату выхода Toyota Land Cruiser 300

Фото: bestcarweb.jp

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускается в практически неизменном виде с 2007 года. Несколько незначительных рестайлингов не в счет. В последнее время сообщения о скорой премьере автомобиля нового поколения появляются с завидной регулярностью. В минувшем сентябре японское издание Best Car сообщило, что новый внедорожник выйдет осенью 2020 года и даже опубликовало пару изображений, воссозданных на основе пресс-форм. Тогда в российском офисе Toyota заявили, что информация о дате премьеры и изображения не соответствуют действительности.

Но японцы продолжают настаивать на своем. Сейчас они говорят, что премьера Toyota Land Cruiser 300 может состояться даже чуть раньше – в начале августа 2020 года. Новинка переедет на новую архитектуру TNGA и обзаведется современными моторами. На смену большим восьмицилиндровым агрегатам придут более компактные и легкие наддувные «шестерки» 3.5 V6, которые дополнят гибридной надстройкой. Классический 6-диапазонный «автомат» могут заменить на вариатор.

В список оснащения обязательно войдет комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense, включающий систему предотвращения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности и адаптивный свет. В салоне появится более крупный экран медиасистемы со встроенной навигацией. Младший Land Cruiser Prado сменит поколение через два года после дебюта нового Land Cruiser 300 – ближе к осени 2022 года.

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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Лучшие рамные внедорожники 2019
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Ильдус
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Японские журналисты назвали новую дату выхода Toyota Land Cruiser 300
{{material_127633}}Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускается в практически неизменном виде с 2007 года. Несколько незначительных рестайлингов не в счет. В последнее время сообщения о скорой премьере автомобиля нового поколения появляются с завидной регулярностью. В минувшем сентябре японское издание Best Car сообщило, что новый внедорожник выйдет осенью 2020 года и даже опубликовало пару изображений, воссозданных на основе пресс-форм. Тогда в российском офисе Toyota заявили, что информация о дате премьеры и изображения не соответствуют действительности.Но японцы продолжают настаивать на своем. Сейчас они говорят, что премьера Toyota Land Cruiser 300 может состояться даже чуть раньше – в начале августа 2020 года. Новинка переедет на новую архитектуру TNGA и обзаведется современными моторами. На смену большим восьмицилиндровым агрегатам придут более компактные и легкие наддувные «шестерки» 3.5 V6, которые дополнят гибридной надстройкой. Классический 6-диапазонный «автомат» могут заменить на вариатор.В список оснащения обязательно войдет комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense, включающий систему предотвращения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности и адаптивный свет. В салоне появится более крупный экран медиасистемы со встроенной навигацией. Младший Land Cruiser Prado сменит поколение через два года после дебюта нового Land Cruiser 300 – ближе к осени 2022 года.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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