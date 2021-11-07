Японский автобизнес: восстановления производства в начале 2022 года не будет
Высокопоставленные топ-менеджеры местных автопроизводителей выступили с заявлениями, что положение на рынке по-прежнему непредсказуемое. То есть им неизвестно, когда закончится «пандемия» дефицита электронных компонентов.
Toyota повысила на текущий бизнес-год прогноз чистой прибыли до 2,49 трлн иен, что соответствует рекордному показателю 2017 финансового года. Однако ее финансовый директор Кента Кон заявил на пресс-конференции, что это пересмотр в сторону понижения, и что мировой автопроизводитель № 1 по объему все еще нуждается в улучшении своей структуры прибыли.
Топ-менеджер извинился за задержки, с которыми столкнулись покупатели после того, как нехватка чипов вынудила Toyota сократить объем производства примерно на 550 000 ед. в период с июля по сентябрь сего года. Toyota вынуждена сокращать выпуск в течение последнего текущего квартала и снизила годовой целевой показатель производства на 2021-2022 годы до 9 млн автомобилей вместо изначально анонсированных 9,3 млн ед.
Honda Motor второй раз сократила свой глобальный целевой показатель продаж в 2021 финансовом году до 4,2 млн автомобилей с изначальных 4,85 млн ед. Это приведет к сокращению чистой прибыли на 17,2% до 555 млрд иен.
Автопроизводители рангом пониже также далеки от оптимизма. Компания Subaru сократила свою годовую цель продаж до 830 000 автомобилей, снизившись примерно на 13,5% по сравнению с предыдущим планом в 960 000 ед.
Mitsubishi Motors, входящая в трехсторонний альянс с Nissan Motor и Renault, планирует продать в текущем году 903 000 автомобилей, при этом прежний план предусматривал реализацию на уровне 967 000 ед. И это еще на фоне более-менее неплохого тренда, который имел место в I полугодии 2021-го. «Мы восполнили упущенные возможности продажи автомобилей по причине нехватки полупроводников благодаря благоприятным валютным курсам», - заметил гендиректор Mitsubishi Motors Такао Като.
Он также отметил, что «ситуация останется тяжелой до конца 2021 года, и маловероятно, что она внезапно улучшится в начале следующего года».
- 260 000 РNissan Almera 2004 в Москве
- 755 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 4 000 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 2 447 777 РPorsche Cayenne Turbo 2013 в Москве
- 749 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 4 950 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 1 760 000 РVolkswagen Sharan 2016 в Москве
- 7 200 000 РMercedes GLE 2019 в Москве
- 230 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2013 в Москве
- 699 000 РOpel Astra 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий