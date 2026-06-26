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Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 09:36

Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка

Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка

Новый автодом вмещает семерых и решает вопрос ночлега в поездках

Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка

В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.

В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.

Для российских автолюбителей, которые задумываются о длительных путешествиях или семейных поездках, новость о появлении в Японии автодома Enoshima на базе Toyota Camroad может стать настоящим открытием. В условиях, когда спрос на мобильные дома и кемперы в России только растет, японские производители демонстрируют, как даже на компактном шасси можно создать функциональное и удобное пространство для большой компании.

Enoshima построен на популярной платформе Toyota Camroad, которую в Японии давно ценят за надежность и практичность. Несмотря на длину около 5 метров, инженерам удалось разместить внутри полноценную жилую зону, рассчитанную на семь спальных мест. Такой подход позволяет не только экономить место, но и обеспечивает комфорт для всех пассажиров, что особенно важно для семей с детьми или компаний друзей.

Одной из ключевых особенностей нового автодома стала большая подъемная задняя дверь. Она не только облегчает погрузку вещей, но и позволяет полностью открыть салон, обеспечивая отличную вентиляцию и доступ естественного света. Внутри преобладают светлые оттенки с синими акцентами, что визуально расширяет пространство и создает ощущение уюта. Центральное место занимает просторный диван в лаунж-стиле, а над входом расположена электрическая откидная кровать, которая освобождает место днем и превращается в полноценное спальное место ночью.

Техническое оснащение Enoshima также заслуживает внимания. В кухонной зоне установлен холодильник объемом 85 литров и микроволновая печь, что позволяет готовить и хранить продукты даже вдали от цивилизации. Для хранения крупногабаритных вещей, таких как складные велосипеды или туристическое снаряжение, предусмотрен вместительный отсек под диванами, доступ к которому открыт через широкую заднюю дверь. Это решение особенно оценят любители активного отдыха и спорта.

Фото: Direct Cars

Интересно, что производитель заявляет: в салоне могут разместиться до восьми человек, однако спальных мест предусмотрено ровно семь. Такой баланс между вместимостью и комфортом редко встречается в компактных автодомах. Стоимость новинки в Японии составляет 10 926 200 иен, что по текущему курсу примерно равно 5,1 миллиона рублей. Для сравнения, на российском рынке подобные модели встречаются нечасто, а спрос на них стабильно растет.

Планировка салона продумана до мелочей: у входа размещена полка для обуви, напротив - кухонный блок с мойкой, а над дверью - электрическая кровать. Большой телевизор с HDMI-разъемом позволяет смотреть фильмы или подключать игровые приставки, причем экран хорошо виден даже с задних двухъярусных кроватей. Это решение делает поездки не только удобными, но и интересными для всей семьи.

В последние годы интерес к автодомам в России заметно вырос, особенно среди тех, кто предпочитает путешествовать по стране на собственном транспорте. Как отмечают эксперты, компактные модели на базе коммерческих шасси становятся все более востребованными благодаря сочетанию цены, надежности и функциональности. В этом контексте опыт японских производителей может стать ориентиром для отечественных компаний. Кстати, интерес к необычным и практичным автомобилям подтверждается и другими примерами: например, в материале о реальном опыте эксплуатации кроссовера Volvo XC90 подробно разбираются нюансы владения и обслуживания - подробности можно узнать здесь.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Toyota Camroad - одно из самых популярных шасси для кемперов в Японии, а компания Direct Cars, разработавшая Enoshima, известна своими нестандартными решениями для автотуризма. Внутренняя планировка и техническое оснащение новинки могут стать примером для российских производителей, которые только начинают осваивать этот сегмент. Появление таких моделей на рынке может изменить представление о том, каким должен быть современный автодом для путешествий по России и за ее пределами.

Упомянутые марки: Toyota
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