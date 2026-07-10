На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек — смотрим что внутри

10 июля 2026, 16:04
Японский автодом FABULA на базе Suzuki Carry: компактность и функциональность для семьи
Японский автодом FABULA на базе Suzuki Carry: компактность и функциональность для семьи
Миниатюрный автодом FABULA на платформе Suzuki Carry вызвал интерес благодаря сочетанию компактных размеров, продуманной планировки и доступной цены. В условиях роста популярности автотуризма в Японии эта модель может стать новым трендом для семейных поездок.
В Японии продолжается бум на компактные автодома, и модель FABULA на базе Suzuki Carry стала одним из самых обсуждаемых примеров этого тренда. Причина проста: в условиях ограниченного дорожного пространства и нехватки парковок мини-кемперы оказываются гораздо практичнее громоздких домов на колёсах. FABULA, разработанная компанией CoastLine, отличается продуманной компоновкой и позволяет совместить мобильность, функциональность и комфорт для семьи из четырёх человек.
Основой для FABULA выбран Suzuki Carry — кей-трак, который с 1960-х годов считается одним из самых надёжных и популярных лёгких грузовиков Японии. Его габариты, длина 3395 мм, ширина 1475 мм, высота 1765 мм, колёсная база 1905 мм, обеспечивают уверенную маневренность даже на самых узких улицах. После переоборудования автомобиль получил жилой модуль с надстройкой над кабиной, что добавило дополнительное пространство для сна и отдыха.
В оснащение FABULA входят внешняя розетка, выдвижной багажный отсек и наружный душ. Внутри салон организован максимально рационально: передние сиденья предусматривают установку детских кресел, а мебель легко трансформируется в спальные места. Для приготовления еды предусмотрены компактная полочка и рабочая поверхность. Таким образом, автодом может принять двоих взрослых и двоих детей — это полноценный вариант для семейных путешествий.
Техническая часть сохранена от Suzuki Carry: под капотом — трёхцилиндровый двигатель объёмом 660 куб. см и мощностью 50 л. с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Доступны как заднеприводные, так и полноприводные версии. Единственный минус — отсутствие санузла, что может создать неудобства при длительных поездках.
FABULA — наглядный пример того, как японские инженеры адаптируют привычные коммерческие платформы под нужды автотуристов. Мини-кемперы на базе кей-траков становятся всё более востребованными благодаря экономичности, простоте обслуживания и возможности путешествовать даже по самым труднодоступным уголкам страны. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ищет компактный и недорогой вариант для семейного отдыха, особенно в условиях ограниченного бюджета и нехватки больших парковочных мест. Судя по тенденциям, сегмент мини-автодомов будет только расти, а опыт Японии может стать ориентиром для отечественных производителей.
Стоимость FABULA в Японии составляет около 4,6 миллиона иен (примерно 2,1 миллиона рублей по текущему курсу). Такой ценник выглядит конкурентоспособным на фоне других мини-кемперов, особенно с учётом уровня оснащения и качества исполнения. Интересно, что спрос на подобные решения растёт не только в Японии: в Беларуси, например, также набирают популярность мини-прицепы-капли, о которых недавно рассказывалось в отдельном материале о новых тенденциях для автотуристов и семейных путешествий .
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