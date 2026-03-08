Ставка на независимость: «Москвич» локализует производство к 2029 году на 100%

8 марта 2026, 05:38
От сварки до коробки передач: раскрыты детали локализации «Москвичей» до 2029 года
От сварки до коробки передач: раскрыты детали локализации «Москвичей» до 2029 года
Свой двигатель для «Москвича» появится только в 2027-м. Завод опубликовал график импортозамещения до 2029 года. В 2026-м сосредоточатся на АБС, креслах и батареях для электромобилей, а до коробки передач доберутся лишь к финалу программы. Подробности — в статье.
Автоэксперт Сергей Цыганов раскрыл детали долгосрочной стратегии локализации автомобилей «Москвич» на прошедшей конференции поставщиков. Согласно обнародованному графику, программа импортозамещения рассчитана вплоть до 2029 года.
Это означает, что к моменту завершения программы нынешнему флагману завода — кроссоверу «Москвич 3» — исполнится 9 лет. Для сравнения: типичный жизненный цикл одной модели в современном автопроме составляет около 8 лет.
За два прошедших года завод уже выполнил первоначальные этапы плана. В 2024 году производство сконцентрировалось на сварке и окраске кузовов, а в 2025-м была проведена локализация шин, колесных дисков, аккумуляторных батарей, стекол, теплообменников, жгутов электропроводки и блока управления комбинацией приборов.
Далее темпы импортозамещения будут только нарастать. В текущем, 2026 году, завод готовится запустить штамповку деталей, освоить выпуск светотехники, амортизаторов, кресел, медиасистем и топливных баков. Особое внимание уделяется системам активной безопасности — начнется производство блоков ABS и ESP. Для электрической версии «Москвич 3е» подготовят производство отечественной тяговой батареи и контроллера.
Настоящий прорыв намечен на 2027 год, когда в России для «Москвича» начнут собирать двигатель внутреннего сгорания, а также приборную панель, детали подвески и элементы каркаса автомобиля. В 2028 году локализацию силового агрегата планируют углубить, дополнив ее выпуском российских блоков управления электрооборудованием. Финальный этап программы намечен на 2029 год — ожидается появление отечественной системы отопления и кондиционирования, новой приборной панели и коробки передач. Впрочем, по части рулевого колеса могут не уложиться в сроки: его производство, изначально запланированное на 2028-й, вероятно, перенесут на завершающий год программы.
Важно отметить, что столь глубокая степень импортозамещения предусмотрена только для трех моделей: кроссовера «Москвич 3», его электрической версии «Москвич 3е» и лифтбэка «Москвич 6».
Что касается производственных показателей, то в текущем году завод планирует выпустить 27 тысяч автомобилей, включая около 3,5 тысячи лифтбэков «Москвич 6».
Похожие материалы Moskvich
-
06.03.2026, 18:10
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Автомобилисты часто игнорируют детали локализации, но именно они определяют, насколько машина подходит для российских условий. «Москвич 3» заметно отличается от своего китайского прототипа JAC JS4. Какие доработки внедрили на московском заводе, почему это важно для ресурса и комфорта, и что еще изменится в ближайшие годы - разбираемся подробно. Мало кто знает, что некоторые решения уже влияют на стоимость обслуживания.Читать далее
-
26.02.2026, 06:24
Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер
В 2026 году российский авторынок ожидает масштабное обновление: более 40 новых и обновленных моделей, среди которых отечественные разработки и китайские новинки. Особое внимание уделено кроссоверам и возвращению легендарных брендов. Эксперты отмечают, что эти изменения могут существенно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей.Читать далее
-
24.02.2026, 08:41
Такси по-новому: какие автомобили останутся на рынке после 2026 года
С 2026 года в России такси смогут работать только на автомобилях, произведенных в стране. Новые правила затронут всех перевозчиков и изменят привычный рынок. Разбираемся, что изменится и как подготовиться к переменам.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
09.02.2026, 05:45
Москвич 3 глазами владельца: опыт эксплуатации, плюсы и нюансы обслуживания
Владелец Москвич 3 из Ижевска делится личными впечатлениями о динамике, комфорте и оснащении автомобиля. В материале - детали технического обслуживания, доработки и особенности эксплуатации, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку этой модели.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
01.02.2026, 12:37
Дилеры предупредили о рисках при покупке электромобиля Москвич 3e с новыми батареями
Электрокроссовер Москвич 3e в недавнем времени перешел на отечественные батареи. Дилеры советуют внимательно оценить условия покупки: субсидии и кредитные программы могут не дать ожидаемой экономии.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
06.03.2026, 18:10
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Автомобилисты часто игнорируют детали локализации, но именно они определяют, насколько машина подходит для российских условий. «Москвич 3» заметно отличается от своего китайского прототипа JAC JS4. Какие доработки внедрили на московском заводе, почему это важно для ресурса и комфорта, и что еще изменится в ближайшие годы - разбираемся подробно. Мало кто знает, что некоторые решения уже влияют на стоимость обслуживания.Читать далее
-
26.02.2026, 06:24
Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер
В 2026 году российский авторынок ожидает масштабное обновление: более 40 новых и обновленных моделей, среди которых отечественные разработки и китайские новинки. Особое внимание уделено кроссоверам и возвращению легендарных брендов. Эксперты отмечают, что эти изменения могут существенно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей.Читать далее
-
24.02.2026, 08:41
Такси по-новому: какие автомобили останутся на рынке после 2026 года
С 2026 года в России такси смогут работать только на автомобилях, произведенных в стране. Новые правила затронут всех перевозчиков и изменят привычный рынок. Разбираемся, что изменится и как подготовиться к переменам.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
09.02.2026, 05:45
Москвич 3 глазами владельца: опыт эксплуатации, плюсы и нюансы обслуживания
Владелец Москвич 3 из Ижевска делится личными впечатлениями о динамике, комфорте и оснащении автомобиля. В материале - детали технического обслуживания, доработки и особенности эксплуатации, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку этой модели.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
01.02.2026, 12:37
Дилеры предупредили о рисках при покупке электромобиля Москвич 3e с новыми батареями
Электрокроссовер Москвич 3e в недавнем времени перешел на отечественные батареи. Дилеры советуют внимательно оценить условия покупки: субсидии и кредитные программы могут не дать ожидаемой экономии.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее