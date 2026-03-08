Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 05:38

От сварки до коробки передач: раскрыты детали локализации «Москвичей» до 2029 года

Ставка на независимость: «Москвич» локализует производство к 2029 году на 100%

Свой двигатель для «Москвича» появится только в 2027-м. Завод опубликовал график импортозамещения до 2029 года. В 2026-м сосредоточатся на АБС, креслах и батареях для электромобилей, а до коробки передач доберутся лишь к финалу программы. Подробности — в статье.

Автоэксперт Сергей Цыганов раскрыл детали долгосрочной стратегии локализации автомобилей «Москвич» на прошедшей конференции поставщиков. Согласно обнародованному графику, программа импортозамещения рассчитана вплоть до 2029 года.

Это означает, что к моменту завершения программы нынешнему флагману завода — кроссоверу «Москвич 3» — исполнится 9 лет. Для сравнения: типичный жизненный цикл одной модели в современном автопроме составляет около 8 лет.

За два прошедших года завод уже выполнил первоначальные этапы плана. В 2024 году производство сконцентрировалось на сварке и окраске кузовов, а в 2025-м была проведена локализация шин, колесных дисков, аккумуляторных батарей, стекол, теплообменников, жгутов электропроводки и блока управления комбинацией приборов.

Далее темпы импортозамещения будут только нарастать. В текущем, 2026 году, завод готовится запустить штамповку деталей, освоить выпуск светотехники, амортизаторов, кресел, медиасистем и топливных баков. Особое внимание уделяется системам активной безопасности — начнется производство блоков ABS и ESP. Для электрической версии «Москвич 3е» подготовят производство отечественной тяговой батареи и контроллера.

Настоящий прорыв намечен на 2027 год, когда в России для «Москвича» начнут собирать двигатель внутреннего сгорания, а также приборную панель, детали подвески и элементы каркаса автомобиля. В 2028 году локализацию силового агрегата планируют углубить, дополнив ее выпуском российских блоков управления электрооборудованием. Финальный этап программы намечен на 2029 год — ожидается появление отечественной системы отопления и кондиционирования, новой приборной панели и коробки передач. Впрочем, по части рулевого колеса могут не уложиться в сроки: его производство, изначально запланированное на 2028-й, вероятно, перенесут на завершающий год программы.

Важно отметить, что столь глубокая степень импортозамещения предусмотрена только для трех моделей: кроссовера «Москвич 3», его электрической версии «Москвич 3е» и лифтбэка «Москвич 6».

Что касается производственных показателей, то в текущем году завод планирует выпустить 27 тысяч автомобилей, включая около 3,5 тысячи лифтбэков «Москвич 6».

Упомянутые модели: Москвич 3
Упомянутые марки: Москвич
