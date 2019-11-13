13 ноября 2019, 12:23
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до «сотни» менее 2 секунд
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Фото: Aspark
На автосалоне в Дубае представили предсерийный электрокар Aspark Owl, который удивляет рекордной для дорожных автомобилей динамикой. Гиперкар разгоняется с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,69 секунды.
Фото: Aspark
Фото: Aspark
Фото: Aspark
Фото: Aspark
Фото: Aspark
Фото: Aspark
Фото: Aspark
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Длина гиперкара составляет 4 791 мм, ширина – 1 935 мм, а высота – всего 993 мм. Дорожный просвет может изменяться в широких пределах: от 80 мм на треке до 160 мм на дорогах общего пользования. Все кузовные панели и монококк изготовлены из углепластика за исключением силовой структуры крыши, которую выполнили из нержавеющей стали. Однако из-за тяжелой тяговой батареи (64 кВт-ч) масса электрокара достигает 1 900 килограммов. Дальность хода – до 450 километров без подзарядки.
Сборку японского гиперкара Aspark Owl наладят в Италии на заводе компании Manifattura Automobili Torino (MAT). Всего планируется выпустить 50 экземпляров. Цена каждого составит минимум 2,9 млн евро. Первые покупатели получат свои электрокары весной 2020 года.
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