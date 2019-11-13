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13 ноября 2019, 12:23

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до «сотни» менее 2 секунд

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Фото: Aspark
На автосалоне в Дубае представили предсерийный электрокар Aspark Owl, который удивляет рекордной для дорожных автомобилей динамикой. Гиперкар разгоняется с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,69 секунды.
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд

Фото: Aspark

Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до сотни менее 2 секунд
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Самый быстрый в мире японский гиперкар Aspark Owl оснащен полностью электрической силовой установкой, в состав которой входят четыре электромотора суммарной отдачей 2 012 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент достигает 2 000 Нм. От нуля до 60 миль/ч автомобиль разгоняется за 1,69 секунды, до 300 км/ч – за 10,6 секунды. Максимальная скорость – 400 км/ч. Стабилизацию на высоких скоростях обеспечивает активное антикрыло на корме. Оно автоматически выдвигается по достижении 150 км/ч.

Длина гиперкара составляет 4 791 мм, ширина – 1 935 мм, а высота – всего 993 мм. Дорожный просвет может изменяться в широких пределах: от 80 мм на треке до 160 мм на дорогах общего пользования. Все кузовные панели и монококк изготовлены из углепластика за исключением силовой структуры крыши, которую выполнили из нержавеющей стали. Однако из-за тяжелой тяговой батареи (64 кВт-ч) масса электрокара достигает 1 900 килограммов. Дальность хода – до 450 километров без подзарядки.

Сборку японского гиперкара Aspark Owl наладят в Италии на заводе компании Manifattura Automobili Torino (MAT). Всего планируется выпустить 50 экземпляров. Цена каждого составит минимум 2,9 млн евро. Первые покупатели получат свои электрокары весной 2020 года.


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Японский электрокар Aspark Owl тратит на разгон до «сотни» менее 2 секунд
{{material_125923}}Самый быстрый в мире японский гиперкар Aspark Owl оснащен полностью электрической силовой установкой, в состав которой входят четыре электромотора суммарной отдачей 2 012 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент достигает 2 000 Нм. От нуля до 60 миль/ч автомобиль разгоняется за 1,69 секунды, до 300 км/ч – за 10,6 секунды. Максимальная скорость – 400 км/ч. Стабилизацию на высоких скоростях обеспечивает активное антикрыло на корме. Оно автоматически выдвигается по достижении 150 км/ч.Длина гиперкара составляет 4 791 мм, ширина – 1 935 мм, а высота – всего 993 мм. Дорожный просвет может изменяться в широких пределах: от 80 мм на треке до 160 мм на дорогах общего пользования. Все кузовные панели и монококк изготовлены из углепластика за исключением силовой структуры крыши, которую выполнили из нержавеющей стали. Однако из-за тяжелой тяговой батареи (64 кВт-ч) масса электрокара достигает 1 900 килограммов. Дальность хода – до 450 километров без подзарядки.Сборку японского гиперкара Aspark Owl наладят в Италии на заводе компании Manifattura Automobili Torino (MAT). Всего планируется выпустить 50 экземпляров. Цена каждого составит минимум 2,9 млн евро. Первые покупатели получат свои электрокары весной 2020 года.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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