Suzuki поддерживает инновационный eVTOL из Японии — сертификация в США и новые перспективы

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 16:11

Японский стартап в области электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) SkyDrive, в который инвестирует автоконцерн Suzuki, находится на пороге получения долгожданного сертификата. Это событие может стать поворотным моментом для всей индустрии городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility).

Уникальность ситуации заключается в том, что компания одновременно проходит сертификацию по стандартам авиационных властей Японии и США. Получение одобрения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) не только подтвердит безопасность аппарата, но и откроет SkyDrive прямой путь на американский рынок, что потенциально ускорит глобальное распространение технологий eVTOL.

В прошлом году разработчик уже добился признания, когда его прототип был назван самым компактным eVTOL в мире. Сейчас команда инженеров проводит завершающие испытания и доработки, стремясь соответствовать строгим требованиям надежности, предъявляемым сертификационными органами.

Ключевым фактором успеха проекта стало партнерство с Suzuki. Как отмечает издание autoevolution, сотрудничество с автогигантом позволяет стартапу использовать огромный опыт японского концерна в области массового производства и оптимизации логистики. Такой симбиоз инноваций и традиционного промышленного опыта может стать примером для других производителей, пытающихся вывести надежные транспортные системы на рынок.

Помимо работы над самим летательным аппаратом, SkyDrive занимается развитием инфраструктуры. Компания планирует развернуть сеть посадочных площадок (вертипортов) и сервисных центров, что должно сделать воздушные такси доступными для жителей городов.

Эксперты отрасли полагают, что успех SkyDrive станет катализатором для развития аналогичных проектов по всему миру и обострит конкуренцию среди производителей eVTOL. За развитием этого стартапа сейчас пристально следят как инвесторы, так и потенциальные пассажиры, ожидающие наступления эры городской авиации.

Параллельно с техническими испытаниями SkyDrive проводит исследования с потенциальными партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить масштабирование производства после получения всех разрешений. В компании уверены, что их eVTOL не только изменит представление о стандартных перевозках, но и станет катализатором для продвижения новых сервисов и бизнес-моделей. В последние годы наблюдается рост интереса к мировым решениям, особенно в мегаполисах с перегруженной дорожной сетью.

Таким образом, SkyDrive и Suzuki делают задел на будущее, где воздушная мобильность станет частью городской структуры. Если проект получит одобрение регуляторов, это может стать началом новой эры в транспортной отрасли, где границы между автомобилями и авиацией постепенно стираются.

Упомянутые марки: Suzuki
