14 февраля 2018, 17:40

Японский гиперкар Aspark Owl разогнался до «сотни» за 1,9 секунды

Японская компания Aspark построила электрический гиперкар Owl, который на тестах показал выдающийся результат. Чтобы разогнаться с места до 100 км/ч ему потребовалось всего 1, 921 секунды. Это новый мировой рекорд.
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  Японский гиперкар Aspark Owl разогнался до «сотни» за 1,9 секунды Японский гиперкар Aspark Owl разогнался до «сотни» за 1,9 секунды
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Мощный электрокар Owl компания Aspark разрабатывала в течение последних четырех лет. Премьера прототипа состоялась в сентябре 2017 года на международном автосалоне во Франкфурте. Мощность выставочного экземпляра, оснащенного двумя электромоторами, составляла всего 435 л.с. (764 Нм). Мощность тестового гиперкара превышает 1 000 л.с. Помимо аккумуляторов повышенной емкости электромобиль получил суперконденсаторы, которые эффективны при кратковременном разгоне. Масса автомобиля – 850 килограмм, а высота – всего 99 см.

Тестовый заезд прошел в японском городе Канума (префектура Тотиги). На специальном испытательном полигоне гиперкар разогнался от 0 до 100 км/ч за рекордные 1,921 секунды. Таким образом, японцы превзошли достижение китайского 1360-сильного Nio EP9. В мае прошлого года 1375-килограммовый гиперкар достиг первой «сотни» за 2,7 секунды.

Aspark Owl собираются запустить в серию. Компания рассчитывает найти клиентов в 50 странах по всему миру. Стоимость электрического гиперкара уже известна – 460 млн йен (4,3 млн долларов).

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Японский гиперкар Aspark Owl разогнался до «сотни» за 1,9 секунды
{{material_119252}}Мощный электрокар Owl компания Aspark разрабатывала в течение последних четырех лет. Премьера прототипа состоялась в сентябре 2017 года на международном автосалоне во Франкфурте. Мощность выставочного экземпляра, оснащенного двумя электромоторами, составляла всего 435 л.с. (764 Нм). Мощность тестового гиперкара превышает 1 000 л.с. Помимо аккумуляторов повышенной емкости электромобиль получил суперконденсаторы, которые эффективны при кратковременном разгоне. Масса автомобиля – 850 килограмм, а высота – всего 99 см.Тестовый заезд прошел в японском городе Канума (префектура Тотиги). На специальном испытательном полигоне гиперкар разогнался от 0 до 100 км/ч за рекордные 1,921 секунды. Таким образом, японцы превзошли достижение китайского 1360-сильного Nio EP9. В мае прошлого года 1375-килограммовый гиперкар достиг первой «сотни» за 2,7 секунды.Aspark Owl собираются запустить в серию. Компания рассчитывает найти клиентов в 50 странах по всему миру. Стоимость электрического гиперкара уже известна – 460 млн йен (4,3 млн долларов).
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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