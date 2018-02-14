14 февраля 2018, 17:40
Японский гиперкар Aspark Owl разогнался до «сотни» за 1,9 секунды
Японская компания Aspark построила электрический гиперкар Owl, который на тестах показал выдающийся результат. Чтобы разогнаться с места до 100 км/ч ему потребовалось всего 1, 921 секунды. Это новый мировой рекорд.
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Тестовый заезд прошел в японском городе Канума (префектура Тотиги). На специальном испытательном полигоне гиперкар разогнался от 0 до 100 км/ч за рекордные 1,921 секунды. Таким образом, японцы превзошли достижение китайского 1360-сильного Nio EP9. В мае прошлого года 1375-килограммовый гиперкар достиг первой «сотни» за 2,7 секунды.
Aspark Owl собираются запустить в серию. Компания рассчитывает найти клиентов в 50 странах по всему миру. Стоимость электрического гиперкара уже известна – 460 млн йен (4,3 млн долларов).
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