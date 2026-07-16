Японский кемпер Per Relax Wagon KAKUKAKU на базе Toyota Hiace: домашний уют, U-образная гостиная и полная трансформация за секунды

Японский кемпер Relax Wagon KAKUKAKU: компактный дом на колесах на базе Toyota Hiace

В Японии появился необычный кемпер Relax Wagon KAKUKAKU на базе Toyota Hiace, который сочетает компактные размеры, функциональность и уютный интерьер в стиле квартиры. Такой подход может изменить представление о городских автодомах и их возможностях.

В Японии появился необычный кемпер Relax Wagon KAKUKAKU на базе Toyota Hiace, который сочетает компактные размеры, функциональность и уютный интерьер в стиле квартиры. Такой подход может изменить представление о городских автодомах и их возможностях.

Японский рынок автодомов продолжает удивлять нестандартными решениями для традиционных фургонов. В этот раз компания Car Interior Takahashi из Нагано представила Per Relax Wagon KAKUKAKU, созданный на базе популярного минивэна Toyota Hiace. В отличие от большинства конкурентов, здесь акцент сделан не на роскоши, а на максимальную практичность и домашний уют, что особенно актуально для мегаполисов с ограниченным пространством.

Внутреннее пространство кемпера напоминает традиционную японскую квартиру: в центре салона расположена U-образная зона для отдыха и приёма пищи, вокруг которой стоит стол на одной ножке. Такое решение позволяет создать атмосферу для общения и совместного времяпрепровождения, а при необходимости — быстро превратить зону отдыха в полноценную кровать. Для этого достаточно вставить подушку спинки между диванами, получив ровное и просторное спальное место.

Фото: Car Interior Takahashi

Relax Wagon KAKUKAKU оснащён современной системой климат-контроля: здесь есть кондиционер и автономный обогреватель Webasto, что позволяет поддерживать комфортную температуру в любое время года. Встроенная раковина с зеркалом и холодильником идеально подходит для длительных поездок и ночёвок. Особое внимание уделено системе хранения — разработчикам удалось создать множество отсеков даже в компактном кузове, не жертвуя удобствами.

Пока стоимость Relax Wagon KAKUKAKU не объявлена, и продаваться он будет только на внутреннем рынке Японии. Однако интерес к подобным решениям растёт и за пределами страны: компактные автомобили становятся всё более актуальными для обычных жителей, ведь важна мобильность и возможность путешествовать без лишних затрат. Toyota Hiace давно зарекомендовал себя как надёжная база для переоборудования, и японский опыт может стать ориентиром для российских энтузиастов, ищущих практичные и уютные варианты автодомов для города.

Японские производители уже не впервые экспериментируют с интерьером минивэнов, превращая их в мобильные квартиры. Похожий подход реализован в Nissan Caravan MyRoom, где также используется лаконичный стиль и модульная трансформация салона — подробнее об этом можно узнать в материале о японских минивэнах с небольшим интерьером . Подобные проекты показывают, что компактные автодома могут быть не только удобными, но и стильными.