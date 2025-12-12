Этот «японец» утрет нос «китайцам»: полный привод и 3 цилиндра за 2 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 13:13

Японский полный привод за 2 млн: чем хорош и плох кроссовер Toyota Raize

Ищете компактный кроссовер с полным приводом? Есть интересный вариант прямиком из Японии. Он стоит около двух миллионов рублей. Но у него есть свои важные секреты. Рассказываем обо всех плюсах и минусах Toyota Raize.

На рынке подержанных автомобилей появляются интересные предложения из Японии, способные составить конкуренцию новым бюджетным моделям. Один из таких вариантов - компактный кроссовер Toyota Raize. Версия с турбомотором, полным приводом и вариатором обойдется примерно в 2 миллиона рублей, предлагая за эти деньги неплохой набор качеств.

Под капотом у большинства таких машин скрывается литровый трехцилиндровый турбомотор 1KR-VET на 98 л.с. Этот двигатель хорошо известен по другим моделям для внутреннего японского рынка, включая автомобили Daihatsu и Subaru. Однако, как выяснили журналисты zr.ru, у него есть своя особенность - характерный рокот трех цилиндров. А еще известная проблема с кнопкой запуска двигателя, которая может не сработать с первого раза. В Японии по этому поводу даже проводили отзывную кампанию, но ремонт помогает лишь на время. Владельцы нашли выход: устанавливают блок от родственных микровэнов Toyota Tank или Roomy, где такой проблемы нет.

Несмотря на скромный объем, моторчик весьма бодрый. Легкий кроссовер весом чуть больше тонны он разгоняет до 100 км/ч за вполне приемлемые 11 секунд. Динамики хватает для уверенного передвижения в городе. Конечно, при полной загрузке салона и багажника былой задор пропадает. Неудивительно, что в Японии популярны комплекты для тюнинга, которые добавляют двигателю 10-15 сил без серьезного ущерба для его ресурса.

Управление автомобилем с правым рулем требует привычки. Помимо «зеркального» расположения подрулевых переключателей, возникают и бытовые неудобства, например, при оплате на парковках. Зато когда адаптируешься, начинаешь получать удовольствие от вождения. У Raize живой и отзывчивый характер, он охотно перестраивается и четко слушается руля. Подвеска, правда, жестковата. Она хорошо справляется с плавными волнами асфальта, но стыки и ямы отрабатывает с ощутимой тряской.

Интерьер Toyota Raize радует балансом между физическими кнопками и сенсорным экраном. Цифровая приборная панель имеет несколько вариантов отображения, все они информативны и удобны. А вот медиасистема говорит исключительно по-японски, хотя интуитивно понятный интерфейс позволяет разобраться в основных функциях.

Владение таким автомобилем несет и определенные трудности. Ходовую часть нужно беречь, так как унификации с другими моделями почти нет. Даже тормозные диски здесь оригинальные. Заказать запчасти можно, но придется подождать доставки. С расходными материалами ситуация проще, и цены на них невысокие. Главное, о чем стоит позаботиться сразу после покупки - это адаптация света фар для правостороннего движения. Иначе вы будете слепить встречных водителей и плохо видеть правую обочину. Стоимость такой услуги составляет 40-50 тысяч рублей. Еще одна обязательная процедура - антикоррозийная обработка. Кузов Raize не оцинкован, а днище и скрытые полости защищены лишь слоем грунта, что для наших условий недостаточно.

Если сама модель вам нравится, но хочется сэкономить, стоит присмотреться к ее аналогам. Toyota Raize на самом деле является продуктом бейдж-инжиниринга, а исходной моделью выступает Daihatsu Rocky. Он стоит на 100-150 тысяч дешевле. Есть и клон под маркой Subaru - модель Rex, которая также обойдется в меньшую сумму. В итоге, Raize представляет собой интересную полноприводную альтернативу заполонившим рынок китайским кроссоверам. Но потенциальному владельцу нужно быть готовым к дополнительным вложениям в адаптацию фар и антикор. Без этого легендарная японская надежность может быстро развеяться.

Упомянутые модели: Toyota Raize
Упомянутые марки: Toyota
