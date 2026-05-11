Toyota не решилась, а Hayashi Telempu удивила - смелый дизайн и секрет в багажнике

Японский поставщик создал уникальный интерьер для Corolla Cross с функцией лаунжа

Японская компания Hayashi Telempu показала версию Toyota Corolla Cross, которую сама Toyota не выпускала. Необычная отделка салона, эксклюзивные цвета и инновационная зона отдыха в багажнике - почему этот проект вызвал ажиотаж на рынке и может изменить подход к массовым кроссоверам.

Когда кажется, что в сегменте массовых кроссоверов уже невозможно ничем удивить, вдруг появляется японский поставщик Hayashi Telempu и показывает, как можно переосмыслить знакомую Toyota Corolla Cross. Компания, известная более века производством автомобильных интерьеров и аксессуаров, решила не ограничиваться поставками деталей и создала концепт, который меняет представление о возможностях бюджетных моделей.

Hayashi Telempu (ежегодно выпускающая более 10 миллионов ковриков и сотрудничающая с ведущими японскими и мировыми автогигантами) представила проект под названием Weekend Coast. Внешне автомобиль имеет двухцветную схему: белые крыша и стойки контрастируют с голубыми дверями и крыльями. Но главное — внутри. Отделка салона в бело-голубых и тёмно-серых тонах, панорамная крыша и продуманная подсветка создают атмосферу дорогого лаунджа. Такой смелой палитры нет ни в одной серийной Toyota.

Фото: Hayashi Telempu

Особое внимание уделено багажнику. Вместо стандартного пространства для вещей там спрятаны две выдвижные сидушки и подставка для ног — решение, вдохновлённое роскошным пакетом Viewing Suite от Rolls-Royce Cullinan. За такой вариант в Cullinan просят около 43 тысяч долларов, что почти вдвое превышает стоимость целой Corolla Cross в США. Тем не менее, японский концепт не претендует на премиум-класс, а скорее демонстрирует, как добавить функциональности и уюта в повседневный автомобиль.

Для сравнения: стандартная Corolla Cross в США стоит от 25 235 долларов и оснащена 2,0-литровым мотором на 169 л.с. с вариатором. За любые нестандартные цветовые варианты приходится доплачивать, а интерьер доступен только в светло-сером исполнении. Оригинальный проект Hayashi Telempu не только расширяет границы кастомизации, но и поднимает вопрос: почему крупные автопроизводители не решаются на подобные эксперименты в массовом сегменте?

Пока неизвестно, появится ли Weekend Coast в продаже — компания не раскрывает ни сроков, ни цен. Концепт дебютировал на токийской выставке Fiel Style Show и вызвал немалый интерес у публики. Подобные смелые идеи уже не раз становились катализатором перемен в индустрии. Например, в недавнем материале о будущем Corolla обсуждались тенденции электрификации ( подробнее о взгляде на будущее Corolla ).

Пока же Хаяси Телемпу доказывает, что даже привычный кроссовер может стать площадкой для экспериментов с комфортом и стилем. И если производители не спешат внедрять подобные решения, возможно, именно поставщики станут движущей силой перемен в последующие годы.