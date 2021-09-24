24 сентября 2021, 10:29
Японский танкер вошел в порт с мертвым китом на носу (жуткие кадры)
Рабочие и рыбаки в японскому порту Мидзусима стали свидетелями шокирующей сцены. Танкер подходил к берегу с огромным китом, растянувшемся на носу судна. Экипаж утверждает, что не заметил столкновения с животным.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Танкер возвращался в Японию через Тихий океан. В какой момент произошло столкновение, команда корабля не знает. Длина убитого животного составляет всего 9,8 метра. По всей видимости, это молодой кит. Местные рыбаки не могут припомнить ни одного подобного инцидента. Береговая охрана заявила, что тщательно изучит обстоятельства трагедии и примет все меры, чтобы подобное не повторилось.
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