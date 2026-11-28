Яркий кастом Yamaha SR150 превратился в стильный стрит-трекер из Тайваня

В мире кастомных мотоциклов всегда есть место неожиданным открытиям. Один из таких проектов появился в Тайване. Мастер с большим опытом создал нечто особенное на базе Yamaha SR150. Какой результат получился — узнаете в нашем материале.

В мире кастомных мотоциклов всегда есть место неожиданным открытиям. Один из таких проектов появился в Тайване. Мастер с большим опытом создал нечто особенное на базе Yamaha SR150. Какой результат получился — узнаете в нашем материале.

Мотоциклы Yamaha серии SR давно завоевали любовь энтузиастов во всем мире. Эти байки часто становятся для смелых экспериментов и необычных проектов. Неудивительно, что очередная яркая работа вновь привлекла внимание поклонников кастом-культуры. В этот раз речь идет о необычном стрит-трекере, созданном в мастерской Hide Work Custom, расположенной на Тайване.

Руководитель мастерской Хуан Вэнь Чи посвятил кастомайзингу уже 15 лет. За это время он успел воплотить в жизнь множество интересных идей, но новый проект на базе SR150 стал для него особенным. Байк получил полностью переработанный внешний вид: от передней части до хвоста мотоцикл преобразился до неузнаваемости. Внимание к деталям и смелым решениям сделали этого уличного трекера настоящим произведением искусства.

В процессе работы мастер не ограничивался стандартными решениями. Он изменил форму топливного бака, добавил оригинальное сиденье и установил компактное крыло. Особое место заняли элементы ручной работы, которые подчеркивают индивидуальность мотоцикла. В результате получился байк, который не только выступал на дороге, но и вызывал восхищение у знатоков.

Техническая часть также не осталась без внимания. Механикам удалось добиться баланса между классическими стилями и современными технологиями. Мотоцикл сохранил узнаваемый характер SR-серии, но при этом стал более динамичным и удобным для городской езды. Такой подход позволит создать не просто красивый, по-настоящему функциональный состав.

Проект Hide Work Custom показывает, что даже привычные модели могут заиграть новыми красками. Благодаря таланту и опыту мастера Yamaha SR150 превратилась в уникального стрит-трекера, который умеет удивлять даже самых искушенных поклонников мотоциклов. Этот байк — отличный пример того, как страсть к деталям и творческий подход создают шедевры на двух колесах.