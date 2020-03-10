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10 марта 2020, 18:18

Ярославский Chevrolet Camaro покатался по пешеходной зоне Саратова

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Фото: vk.com/saratov_24
В Саратове ЧП местного масштаба – в зоне пешеходной улицы обнаружен Chevrolet Camaro ZL1. Спорткар с номерами Ярославской области ездил, а потом припарковался там, где, вообще-то, должны перемещаться исключительно «на своих двоих».
Ярославский Chevrolet Camaro покатался по пешеходной зоне Саратова

Фото: vk.com/saratov_24

Chevrolet Camaro
От 2 л, 238 л.с
Новый 2 990 000 Р
Жителям города такое хамство явно не понравилось, некоторые из них достали смартфоны и выслали фотографии в редакцию «КП-Саратов», надеясь привлечь внимание журналистов.

В комментариях к публикации говорится, что «после реконструкции проспекта Кирова и замене разбитой плитки для такого низкого автомобиля, как Chevrolet Camaro ZL1, пешеходная зона — прекрасный трек».

Сделан акцент и нарушенные водителем спорткара Правила дорожного движения. Мол, за это следует сообщить куда следует. Там же («где следует») корреспонденту «КП-Саратов» ответили, что по данному факту уже проводится проверка, и скоро будет установлена личность водителя Camaro.

Наиболее наблюдательные жители Саратова отмечают в комментариях, что это отнюдь не первый случай подобного бахвальства. Как отмечает Антон Попов, «это происходит уже год с лишним»… А Игорь Колесников уточняет: «Как удивительно! Там и «Приоры» периодически разъезжают.
Модники там часто пытаются «клеить» дам с невысокой социальной планкой».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
МароКанеЦ
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
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Ярославский Chevrolet Camaro покатался по пешеходной зоне Саратова
{{model_v2_no_show_1844}} Жителям города такое хамство явно не понравилось, некоторые из них достали смартфоны и выслали фотографии в редакцию «КП-Саратов», надеясь привлечь внимание журналистов. В комментариях к публикации говорится, что «после реконструкции проспекта Кирова и замене разбитой плитки для такого низкого автомобиля, как Chevrolet Camaro ZL1, пешеходная зона — прекрасный трек». Сделан акцент и нарушенные водителем спорткара Правила дорожного движения. Мол, за это следует сообщить куда следует. Там же («где следует») корреспонденту «КП-Саратов» ответили, что по данному факту уже проводится проверка, и скоро будет установлена личность водителя Camaro.Наиболее наблюдательные жители Саратова отмечают в комментариях, что это отнюдь не первый случай подобного бахвальства. Как отмечает Антон Попов, «это происходит уже год с лишним»… А Игорь Колесников уточняет: «Как удивительно! Там и «Приоры» периодически разъезжают. Модники там часто пытаются «клеить» дам с невысокой социальной планкой».
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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