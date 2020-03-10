Ярославский Chevrolet Camaro покатался по пешеходной зоне Саратова
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Фото: vk.com/saratov_24
В комментариях к публикации говорится, что «после реконструкции проспекта Кирова и замене разбитой плитки для такого низкого автомобиля, как Chevrolet Camaro ZL1, пешеходная зона — прекрасный трек».
Сделан акцент и нарушенные водителем спорткара Правила дорожного движения. Мол, за это следует сообщить куда следует. Там же («где следует») корреспонденту «КП-Саратов» ответили, что по данному факту уже проводится проверка, и скоро будет установлена личность водителя Camaro.
Наиболее наблюдательные жители Саратова отмечают в комментариях, что это отнюдь не первый случай подобного бахвальства. Как отмечает Антон Попов, «это происходит уже год с лишним»… А Игорь Колесников уточняет: «Как удивительно! Там и «Приоры» периодически разъезжают.
Модники там часто пытаются «клеить» дам с невысокой социальной планкой».
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