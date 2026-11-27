«Ява-350» 634: почему покупка дорогого мотоцикла начиналась с гаечного ключа

В 1977 году «Ява-350» без коляски стоила около 950 рублей против 650 за ижевскую «Планету-3». Покупателей привлекали поведение мотоцикла на дороге и практичные детали, а ожидание в очереди могло растянуться на годы.

В 1977 году «Ява-350» без коляски стоила около 950 рублей против 650 за ижевскую «Планету-3». Покупателей привлекали поведение мотоцикла на дороге и практичные детали, а ожидание в очереди могло растянуться на годы.

Советский мотоцикл «Ява-350» модели 634 остается предметом интереса коллекционеров и историков техники: его покупали за характерный внешний вид, надежность и пригодность к дальним поездкам. Ниже собраны факты из публикаций журнала «За рулем» и руководств по эксплуатации, которые позволяют оценить модель без рекламных преувеличений.

Перед первым выездом на «Яве» владельцу 634-й предстояло поднять седло. Затем из левого ящика необходимо было достать инструменты и руководство, а переднее колесо и крыло установить на место. Даже покупка дорогого мотоцикла начиналась с гаечного ключа.

До этого момента необходимо было еще добраться. Один из владельцев вспоминал, как увидел в магазине два вишневых мотоцикла в ящиках. За лето в студенческом стройотряде он заработал 450 рублей, а на ценнике стояло 900. Отец согласился одолжить недостающую половину, взяв с сына обещание хорошо учиться.

Цена и ожидание

Стоимость менялась в зависимости от модели и времени. В 1977 году «Ява-350» без коляски обходилась примерно в 950 рублей. Ижевская «Планета-3» тогда стоила 650 рублей. Разница составляла 300 рублей, почти половину цены мотоцикла из Ижевска.

Одних накоплений могло не хватить. В исследовании советского мототуризма описаны очереди, где покупатели ждали годами; случалось, что место в очереди продавали. Поэтому возможность сразу купить понравившийся мотоцикл имела значение: к следующему лету деньги могли появиться, но наличие в продаже вишневой 634-й никто не гарантировал.

Что давала доплата

В марте 1975 года инженер Э. Коноп описал в журнале «За рулем» испытания новой «Явы-350» модели 634-01. Внешность модели оценивали по-разному: строгие очертания нравились не всем, а владельцы прежних «Яв» предпочитали округлые формы.

На дороге впечатление складывалось иначе. Двигатель редакционного мотоцикла легко запустился и работал ровно. Звук выхлопа показался испытателю непривычным и довольно тихим. Посадка стала выше, чем у предыдущих моделей. Особенно Коноп отметил плавность хода и уверенное поведение мотоцикла на дороге.

Для дальних поездок важны были и детали конструкции. На 634-й установили бак большей емкости. Цепь закрыли кожухами от дорожной пыли. В поздней модификации 634-5,8 бак вмещал 16 литров, включая резерв на 2,5 литра. Руководство также указывало расход 4,2 л/100 км при скорости 80 км/ч. Запас топлива давал больше свободы при выборе маршрута, а защита цепи сокращала хлопоты после грунтовой дороги. Для владельца, который обслуживал технику сам, это была понятная выгода.

У Jawa 350/634-5,8 был двухцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения с рабочим объемом 343,47 куб. см. Диаметр цилиндра составлял 58 мм, ход поршня равнялся 65 мм. Для этой модификации руководство указывало мощность 17,7 кВт (28 SAE л. с.) при 5250 об/мин и крутящий момент 32,4 Н·м при 4500 об/мин. Эти характеристики приведены в руководстве Jawa 350.

Мотоцикл оснащался четырехступенчатой механической коробкой передач; сцепление было многодисковым и работало в масляной ванне. Габариты версии 634-5,8 составляли 2080 × 710 × 1065 мм. Сухая масса равнялась 156 кг, снаряженная составляла 168 кг. Максимальная скорость указывалась как 125 км/ч при вертикальной посадке и 135 км/ч при низкой. Эти характеристики относятся к модификации 634-5,8, описанной в руководстве 1979 года.

В 1984 году появилась «Ява» с индексом 638. Она получила новый двухцилиндровый двухтактный двигатель. Электрооборудование стало 12-вольтовым. Сохранилось полуавтоматическое сцепление: механизм срабатывал при нажатии на педаль переключения передач. Руководство по последующим сериям Jawa описывает общую для семейства схему: четырехступенчатую коробку и цепной привод заднего колеса.

Обозреватель журнала «Мото» вспоминал 638-ю как одну из самых желанных мотоциклетных иномарок своего времени. Престиж подкрепляли практические ожидания: пока человек копил деньги, он успевал узнать, как «Ява» ведет себя на дороге и какие удобства предлагает новая модель. А первая подготовка к поездке все равно требовала инструментов. Покупателю 634-й необходимо было установить переднее колесо и крыло.