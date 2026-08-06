Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 11:23

Yokamura Apache: электровелосипед с запасом хода 70 км и складной рамой

Yokamura Apache: электровелосипед с запасом хода 70 км и складной рамой

Yokamura Apache: 70 км без подзарядки, складная рама и 120 кг нагрузки — идеальный вариант для российских дорог

Yokamura Apache: электровелосипед с запасом хода 70 км и складной рамой

Электровелосипед Yokamura Apache с широкими колесами и складной рамой рассчитан на городские условия и дальние поездки. Модель сочетает мощность, комфорт и современные технологии, что делает ее актуальной для российских пользователей.

Электровелосипед Yokamura Apache с широкими колесами и складной рамой рассчитан на городские условия и дальние поездки. Модель сочетает мощность, комфорт и современные технологии, что делает ее актуальной для российских пользователей.

Электровелосипеды становятся всё более востребованными в городах России, и Yokamura Apache — одна из моделей, в которой учтено сочетание практичности и технологичности. В условиях плотного трафика и ограниченного пространства для хранения складные конструкции и широкие опоры становятся не просто модным решением, а реальным преимуществом для ежедневных поездок в пробках.

Yokamura Apache — это фэтбайк с алюминиевой рамой и массивными колёсами 20×4,0 дюйма, что обеспечивает уверенное движение по асфальту, плитке и даже по неровным участкам. Съёмный аккумулятор на 20 А·ч позволяет проехать до 70 км без подзарядки; зарядка занимает около 8 часов. Такой запас хода особенно важен для тех, кто планирует использовать велосипед не только для коротких поездок, но и для длительных маршрутов по городу или пригороду.

Комфорт в Apache продуман до мелочей: анатомическое сиденье, удобная посадка, а также высокий регулируемый руль и сиденье позволяют адаптировать велосипед под рост и предпочтения каждого пользователя. Электронный ассистент даёт возможность ездить без педалирования, но при желании можно перейти в ручной режим и увеличить дальность поездки за счёт хорошей динамики. Двухподвесная подвеска и гидравлические тормоза делают поездку безопасной и мягкой даже на сложных участках.

В комплектацию входят передняя фара и задние стоп-сигналы, которые повышают безопасность в тёмное время суток. Велосипед выдерживает нагрузку до 120 кг, а его вес составляет 34 кг. Благодаря складной раме модель легко помещается в багажник автомобиля или хранится в жилом помещении. Для тех, кто ищет альтернативу личному автомобилю или общественному транспорту, Apache может стать удобным средством передвижения. Средняя оценка модели — 4,9 из 5 на основе более тысячи отзывов, что подтверждает высокий интерес и доверие пользователей.

Yokamura Apache выглядит как универсальный вариант для городских жителей, в котором важны мобильность, комфорт и надёжность. Складная конструкция, внешний аккумулятор, двухподвес и гидравлические тормоза делают эту модель актуальной для российских условий, где дороги и климат часто требуют от техники повышенной выносливости. Стоит учитывать, что реальные параметры могут зависеть от веса райдера, рельефа и температуры.

На рынке электровелосипедов сейчас мало предложений, и выбор зависит от задач пользователя. Например, в материале о рассмотрении популярных моделей для города собраны основные параметры мощности, емкости аккумулятора и удобных конструкций. 

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