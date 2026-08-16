Yokamura Apache Pro: 2000 Вт, полный привод, 20-дюймовые колеса и надежные тормоза для любых дорог

16 августа 2026, 15:01
Yokamura Apache Pro: электровелосипед с полным приводом и запасом хода до 80 км
Yokamura Apache Pro: электровелосипед с полным приводом и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Yokamura Apache Pro выделяется сочетанием мощности, полного привода и продуманной конструкции. Модель рассчитана на сложные дорожные условия и подходит для тех, кто ищет надежный транспорт с большим запасом хода. Расскажем о нем подробней.
Yokamura Apache Pro привлекает внимание тех, кто ищет не просто электровелосипед, а полноценный транспорт для разных условий эксплуатации. Модель сочетает в себе полный привод, два электродвигателя суммарной мощностью 2000 Вт и литий-ионную батарею на 48 В 30 А·ч, что позволяет преодолевать до 80 км без подзарядки. Максимальная скорость достигает 50 км/ч, грузоподъемность - до 120 кг, что особенно актуально для проезда с багажом или на дальние расстояния.
Рама из магниевого сплава обеспечивает легкость и прочность, а складная конструкция удобна при транспортировке. Передняя гидравлическая вилка и задний амортизатор эффективно гасят удары о неровности, а широкие 20-дюймовые колеса с пневматическими шинами обеспечивают устойчивость даже на скользких или грунтовых дорогах. Гидравлические дисковые тормоза уверенно работают в любых условиях.
Встроенный ЖК-дисплей информирует о скорости, уровне заряда и выбранном режиме, наличии передних фар и задних стоп-сигналов, повышающих безопасность в темное время суток. Весит электровелосипед 46 кг, что для такого класса считается техникой. Вместительный багажник позволяет перевозить необходимые вещи, отсутствие корзины обеспечивает модели спортивного характера.
Качество сборки и сервис оцениваются на высоком уровне. Для сравнения, на рынке есть и другие модели с похожими параметрами, например, электробайк, о котором рассказывается в материале о преимуществах Syccyba Impulse Lite для бездорожья . Однако Yokamura Apache Pro отличается сочетанием скорости, универсальности и продуманной эргономики, что делает его интересным выбором для российских условий.
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