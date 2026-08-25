Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 16:33

Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама

Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама

Электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black: 500 Вт, 35 км/ч, три режима езды
Городской электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black сочетает легкость, мощность и современный дизайн. Модель выделяется запасом хода до 50 км, прочной рамой из магниевого сплава и тремя режимами езды, что делает ее актуальной для ежедневных поездок в мегаполисе.

Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 16:33

Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама

Электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black: 500 Вт, 35 км/ч, три режима езды

Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама Фото: segwave.ru
Городской электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black сочетает легкость, мощность и современный дизайн. Модель выделяется запасом хода до 50 км, прочной рамой из магниевого сплава и тремя режимами езды, что делает ее актуальной для ежедневных поездок в мегаполисе.

Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама

Городской электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black сочетает легкость, мощность и современный дизайн. Модель выделяется запасом хода до 50 км, прочной рамой из магниевого сплава и тремя режимами езды, что делает ее актуальной для ежедневных поездок в мегаполисе.

Yokamura Combo 16 Grey Black — это электровелосипед, который сразу привлекает внимание сочетанием лёгкости и функциональности. В условиях плотного городского трафика и постоянной нехватки времени компактные электробайки становятся всё более востребованными. Модель выполнена из прочной рамы из магниевого сплава, что обеспечивает не только малый вес (22 кг), но и надёжность при ежедневной эксплуатации.

Мощный бесщеточный мотор на 500 Вт и аккумулятор 48 В / 11 А·ч позволяют развивать скорость до 35 км/ч и преодолевать до 50 км на одном заряде. Это особенно важно для тех, кто ищет транспорт для регулярных поездок по городу без необходимости частой подзарядки. Съёмный аккумулятор удобно заряжать как в рамке, так и отдельно; время полной зарядки составляет около 10 часов.

Важная особенность Yokamura Combo 16 Grey Black — три режима вождения: полностью механический, педальный и комбинированный (PAS). Такой подход позволяет адаптироваться к разным дорожным условиям и экономить заряд аккумулятора. Компактные 16-дюймовые колёса обеспечивают манёвренность, а механические дисковые тормоза — уверенное торможение даже в экстренных ситуациях.

Для комфорта предусмотрены эргономичное сиденье и амортизирующие покрышки. Для безопасности в тёмное время суток установлены передняя светодиодная фара и задний габаритный огонь. На руле расположен LED-дисплей, отображающий скорость, заряд аккумулятора и пройденное расстояние. Интеллектуальная система управления батареей защищает от перегрева и переразряда, что увеличивает срок службы техники.

Максимальная нагрузка до 120 кг делает Yokamura Combo 16 Grey Black подходящей для большинства пользователей. Важное замечание: технически модель идентична версии Miami Blue, отличие только в цвете. Аккумулятор можно заряжать как в рамке, так и отдельно — это удобно для жителей многоэтажек. В комбинированном режиме запас хода (PAS) достигает 50 км, а в чисто электрическом — около 35 км, в зависимости от веса райдера и скорости движения.

В России спрос на компактные электровелосипеды стабильно растёт, особенно в крупных городах. Yokamura Combo 16 Grey Black может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет надёжный и стильный транспорт для ежедневных поездок. Среди главных преимуществ — лёгкая и прочная рама, три режима езды, современная электроника и универсальный дизайн.

В сегменте традиционных электровелосипедов Yokamura Combo 16 Grey Black выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит мобильность и стиль. Для сравнения, на рынке есть и другие интересные варианты, например, электровелосипед с двумя аккумуляторами и большей скоростью, о котором рассказывалось в материале о новых возможностях традиционных электробайков .

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