27 ноября 2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.
В 2026 году Honda отметила четверть века выходом на рынок скутера SH125i — одного из самых узнаваемых и востребованных традиционных двухколесников Европы. За эти годы модель стала настоящим символом практичности и надежности и получила сразу два необычных юбилейных проекта.
Первая - это мраморная скульптура Ханами, созданная итальянским мастером Филиппо Тинколини. Скульптура выполнена из цельного блока мрамора и украшена резными цветными мотивами на обтекателе, вилке и колесах. Название Hanami отсылает к японской традиции цветения, что представляет собой идею мимолетной красоты и ожидания новых этапов для SH125i. Такой подход к празднованию юбилея выглядит не только как искусство, но и как намек на возможное обновление модели в будущем.
Второй проект — концепт Marmo, разработанный инженерами завода в Атессе, где и собирается серийный SH125i. Его главная конструкция - кузовные панели из переработанного акрилового пластика, полученного из бывших в употреблении фар и фонарей автомобилей. Благодаря особой технологии, цвету и рисунку, имитирующим мраморные жилки, интеграции прямо в материал, что позволяет снизить выбросы CO2 при производстве и отдачу от традиционных окрасов. Marmo выглядит скутером будущего, где экологичность сочетается с эстетикой.
Оба проекта не только увеличивают инновационность SH125i для Honda, но и внедряют новые подходы к дизайну и устойчивому развитию. В Европе ежегодно продается около 20 тысяч таких скутеров, и интерес к ним не ослабевает. Кстати, если вас интересуют другие необычные решения на рынке, стоит обратить внимание на историю о том, как Honda решала технические проблемы в Aston Martin - это еще один пример нестандартного инженерного развития.
Пока Honda не раскрывает информацию, готовится ли юбилейная специальная версия SH125i для широкой публики, но оба проекта уже вызвали интерес у поклонников марки и экспертов. Важное замечание, что SH125i - это не просто транспорт, часть городской культуры Европы, где скутеры давно стали альтернативой автомобилям. Использование переработанных материалов и художественных экспериментов может стать новым трендом для всего сегмента. Если судить по представленным концептам, Honda явно готова к переменам и ищет свежие решения для последующих моделей.
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