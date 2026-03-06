Jeep отмечает 85 лет — новые спецверсии для всей линейки и уникальная кампания Twelve 4 Twelve

6 марта 2026, 06:46
Юбилей Jeep: спецверсии ко всем моделям в честь 85-летия бренда
В 2026 году Jeep отмечает 85-летие и запускает серию спецверсий для всех своих моделей. Новый подход к юбилею обещает не только эксклюзивные комплектации, но и свежий взгляд на традиции бренда. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки - в нашем материале.
В этом году легендарный бренд Jeep отмечает 85-летний юбилей, и событие не осталось незамеченным для поклонников марки. Вместо стандартных акций компания выпустила специальные версии для всей своей линейки. Такой масштабный подход к празднованию — редкость даже для мировых автогигантов, что подчеркивает значимость даты для Jeep и его аудитории.
Особое внимание привлекает старт кампании Twelve 4 Twelve, в рамках которой каждая модель получит собственную юбилейную версию. Первыми на рынок выходят автомобили с уникальными опциями, среди которых выделяется V8-версия Wrangler Moab 392. Этот внедорожник, давно ставший символом мощности и свободы, получил еще более яркое воплощение в честь круглой даты.
Как сообщает autoevolution, юбилейные версии отличаются не только эксклюзивным дизайном, но и расширенным набором опций. В отделке салона появились новые материалы, а экстерьер украсила специальная символика, подчеркивающая принадлежность к ограниченной серии. Для коллекционеров и ценителей истории марки такие детали становятся настоящей находкой.
Интересно, что Jeep делает акцент на индивидуальности каждой модели, обещая представить уникальные решения от компактных кроссоверов до полноразмерных внедорожников. Такой подход позволяет поддерживать интерес к бренду и формировать новое поколение поклонников, для которых важна не только техника, но и история.
Эксперты отмечают, что подобные спецверсии часто становятся объектом внимания на вторичном рынке благодаря ограниченному тиражу и особым опциям, делающим их привлекательными для инвесторов и коллекционеров. Кроме того, юбилейные комплектации могут стать отличным поводом для обновления автопарка тем, кто давно присматривался к продукции Jeep.
85-летие Jeep — это не просто очередная дата в истории автопрома, а возможность для бренда напомнить о своих корнях, подчеркнуть уникальность и предложить рынку нечто большее, чем очередную модификацию. В условиях высокой конкуренции на рынке внедорожников такой шаг выглядит особенно актуальным и может задать новый тренд для других производителей.
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 14:06
Pontiac GTO 1966 года: культовый маслкар с V8 и редкой окраской снова в центре внимания
Pontiac GTO 1966 года с мощным V8 и эффектным Burgundy Metallic вновь оказался в центре обсуждений среди ценителей ретроавтомобилей. Эксперты отмечают, что несмотря на массовый выпуск, такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности и как изменился подход к коллекционированию подобных машин - разбираемся в материале.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
