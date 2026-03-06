Jeep отмечает 85 лет — новые спецверсии для всей линейки и уникальная кампания Twelve 4 Twelve

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 06:46

Юбилей Jeep: спецверсии ко всем моделям в честь 85-летия бренда

В 2026 году Jeep отмечает 85-летие и запускает серию спецверсий для всех своих моделей. Новый подход к юбилею обещает не только эксклюзивные комплектации, но и свежий взгляд на традиции бренда. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки - в нашем материале.

В этом году легендарный бренд Jeep отмечает 85-летний юбилей, и событие не осталось незамеченным для поклонников марки. Вместо стандартных акций компания выпустила специальные версии для всей своей линейки. Такой масштабный подход к празднованию — редкость даже для мировых автогигантов, что подчеркивает значимость даты для Jeep и его аудитории.

Особое внимание привлекает старт кампании Twelve 4 Twelve, в рамках которой каждая модель получит собственную юбилейную версию. Первыми на рынок выходят автомобили с уникальными опциями, среди которых выделяется V8-версия Wrangler Moab 392. Этот внедорожник, давно ставший символом мощности и свободы, получил еще более яркое воплощение в честь круглой даты.

Как сообщает autoevolution, юбилейные версии отличаются не только эксклюзивным дизайном, но и расширенным набором опций. В отделке салона появились новые материалы, а экстерьер украсила специальная символика, подчеркивающая принадлежность к ограниченной серии. Для коллекционеров и ценителей истории марки такие детали становятся настоящей находкой.

Интересно, что Jeep делает акцент на индивидуальности каждой модели, обещая представить уникальные решения от компактных кроссоверов до полноразмерных внедорожников. Такой подход позволяет поддерживать интерес к бренду и формировать новое поколение поклонников, для которых важна не только техника, но и история.

Эксперты отмечают, что подобные спецверсии часто становятся объектом внимания на вторичном рынке благодаря ограниченному тиражу и особым опциям, делающим их привлекательными для инвесторов и коллекционеров. Кроме того, юбилейные комплектации могут стать отличным поводом для обновления автопарка тем, кто давно присматривался к продукции Jeep.

85-летие Jeep — это не просто очередная дата в истории автопрома, а возможность для бренда напомнить о своих корнях, подчеркнуть уникальность и предложить рынку нечто большее, чем очередную модификацию. В условиях высокой конкуренции на рынке внедорожников такой шаг выглядит особенно актуальным и может задать новый тренд для других производителей.

Упомянутые марки: Jeep
Похожие материалы Джип

