19 июля 2017, 11:07

Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге

Отечественный внедорожник Lada 4х4 знаком не одному поколению любителей полного привода. И в этом году легендарная «Нива» празднует свой 40-летний юбилей.
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  Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге ВАЗ Нива 4х4 (2121) Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге ВАЗ Нива 4х4 (2121) Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге
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Отмечали праздник 4х4 в Санкт-Петербурге с размахом. 15 и 16 июля в Парке 300-летия прошел фестиваль VK Fest, где одной из главных площадок была зона Lada 4х4. Изюминкой развлекательной программы стала площадка тест-драйва, где каждый желающий мог пройти трассу с естественными и искусственными препятствиями на автомобиле 4x4 Urban. Профессиональные инструкторы помогали участникам испытать в полной мере возможности внедорожника в условиях бездорожья.

Выставочная зона Lada была представлена флагманскими моделями ПАО «АвтоВАЗ» - Lada Xray и= Vesta, и модель из линейки Cross–Largus. Но главное новинкой экспозиции стала Lada 4×4 40 Anniversary, специально подготовленная версия внедорожника с обновленным салоном и дизайном дисков.

Также море позитивных впечатлений получили все гости тематической зоны, участвуя в конкурсах, викторинах и пробуя свои силы в караоке. Без ценных подарков никто не ушел/ Мероприятие было организовано 11 официальными дилерами Санкт-Петербурга.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин83
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл8.3
Смешанный цикл9.7
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Читаю и смеюсь над вашими отзывами...воняет бензином, сиденья сломались, раздатка не регулируется и воет, печка орет...это как надо не уважать себя, чтобы отдать автоВАЗу свои кровно заработанные деньги за консервную банку прошлого века и взамен получить геморрой.
Юрий
Lada 4×4 40 Anniversary показали в день юбилея «Нивы»
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
Лаг-
Lada 4х4 без полного привода
| Нива тем и ценна что у неё привод на четыре колеса. А так какой это будет внедорожник? Если бы сделали отключаемым один мост это другое дело да ещё блокировку дифференциала и цены бы ей не было. Задний привод и блокировка дифференциала - все что нужно простому дачнику, да и зимой не застрянешь!!! И ...
Виктор
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Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге
Отмечали праздник 4х4 в Санкт-Петербурге с размахом. 15 и 16 июля в Парке 300-летия прошел фестиваль VK Fest, где одной из главных площадок была зона Lada 4х4. Изюминкой развлекательной программы стала площадка тест-драйва, где каждый желающий мог пройти трассу с естественными и искусственными препятствиями на автомобиле 4x4 Urban. Профессиональные инструкторы помогали участникам испытать в полной мере возможности внедорожника в условиях бездорожья.Выставочная зона Lada была представлена флагманскими моделями ПАО «АвтоВАЗ» - Lada Xray и= Vesta, и модель из линейки Cross–Largus. Но главное новинкой экспозиции стала Lada 4×4 40 Anniversary, специально подготовленная версия внедорожника с обновленным салоном и дизайном дисков.Также море позитивных впечатлений получили все гости тематической зоны, участвуя в конкурсах, викторинах и пробуя свои силы в караоке. Без ценных подарков никто не ушел/ Мероприятие было организовано 11 официальными дилерами Санкт-Петербурга.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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