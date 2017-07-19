Юбилей Lada 4х4 отпраздновали на VK Fest в Санкт-Петербурге
Отмечали праздник 4х4 в Санкт-Петербурге с размахом. 15 и 16 июля в Парке 300-летия прошел фестиваль VK Fest, где одной из главных площадок была зона Lada 4х4. Изюминкой развлекательной программы стала площадка тест-драйва, где каждый желающий мог пройти трассу с естественными и искусственными препятствиями на автомобиле 4x4 Urban. Профессиональные инструкторы помогали участникам испытать в полной мере возможности внедорожника в условиях бездорожья.
Выставочная зона Lada была представлена флагманскими моделями ПАО «АвтоВАЗ» - Lada Xray и= Vesta, и модель из линейки Cross–Largus. Но главное новинкой экспозиции стала Lada 4×4 40 Anniversary, специально подготовленная версия внедорожника с обновленным салоном и дизайном дисков.
Также море позитивных впечатлений получили все гости тематической зоны, участвуя в конкурсах, викторинах и пробуя свои силы в караоке. Без ценных подарков никто не ушел/ Мероприятие было организовано 11 официальными дилерами Санкт-Петербурга.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|83
|Объем двигателя
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|8.3
|Смешанный цикл
|9.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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