19 декабря 2019, 17:16
Юбилей Lada Vesta: их уже 400 тысяч
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Фото: АвтоВАЗ
За четыре года, прошедшие с момента запуска производства нового семейства Lada Vesta, с конвейера автозавода сошло уже 400 000 автомобилей. Юбилейным стал седан ярко-синего цвета «Дайвинг» в комплектации Exclusive со 113-сильным мотором и автоматической коробкой передач.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Сейчас ежедневно с ижевского конвейера сходит более 500 автомобилей Vesta. Семейство уверенно занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. На первом месте весь последний год держится обновленная Lada Granta. В семействе Lada Vesta пять модификаций: седан и универсал, их вседорожные Cross-версии и «заряженный» до 140 сил седан с приставкой Sport.
В ноябре на АвтоВАЗе стартовало производство новой версии Vesta с 1,6-литровым мотором Renault (113 л.с.) и бесступенчатой коробкой передач Jatco. Одновременно с новыми агрегатами Vesta получила дополнительные комфортные опции: обогрев руля, электроскладываемые зеркала и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Палитра пополнилась глубоким синим оттенком «Дайвинг».
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