Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 декабря 2019, 17:16

Юбилей Lada Vesta: их уже 400 тысяч

  • 110
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
За четыре года, прошедшие с момента запуска производства нового семейства Lada Vesta, с конвейера автозавода сошло уже 400 000 автомобилей. Юбилейным стал седан ярко-синего цвета «Дайвинг» в комплектации Exclusive со 113-сильным мотором и автоматической коробкой передач.
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч

Фото: АвтоВАЗ

Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Юбилей Lada Vesta их уже 400 тысяч
Ранее мы писали
Просили, что называется, - получите. «АвтоВАЗ» начинает продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией. ...
Читать далее
Производство Lada Vesta стартовало на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года. Новое семейство стало настоящим прорывом для отечественного автопрома. В его разработку было вложено 6,5 млрд рублей. Модель базируется на универсальной платформе Lada B, разработанной на базе проекта Priora, нереализованной платформе Lada Project C и с использованием элементов платформы B0 альянса Renault-Nissan. Облик автомобиля создавался в дизайн-центре АвтоВАЗа в Тольятти под руководством директора по дизайну Стива Маттина.

Сейчас ежедневно с ижевского конвейера сходит более 500 автомобилей Vesta. Семейство уверенно занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. На первом месте весь последний год держится обновленная Lada Granta. В семействе Lada Vesta пять модификаций: седан и универсал, их вседорожные Cross-версии и «заряженный» до 140 сил седан с приставкой Sport. 

В ноябре на АвтоВАЗе стартовало производство новой версии Vesta с 1,6-литровым мотором Renault (113 л.с.) и бесступенчатой коробкой передач Jatco. Одновременно с новыми агрегатами Vesta получила дополнительные комфортные опции: обогрев руля, электроскладываемые зеркала и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Палитра пополнилась глубоким синим оттенком «Дайвинг».


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
75г5ге
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Юбилей Lada Vesta: их уже 400 тысяч
{{material_128141}}Производство Lada Vesta стартовало на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года. Новое семейство стало настоящим прорывом для отечественного автопрома. В его разработку было вложено 6,5 млрд рублей. Модель базируется на универсальной платформе Lada B, разработанной на базе проекта Priora, нереализованной платформе Lada Project C и с использованием элементов платформы B0 альянса Renault-Nissan. Облик автомобиля создавался в дизайн-центре АвтоВАЗа в Тольятти под руководством директора по дизайну Стива Маттина.Сейчас ежедневно с ижевского конвейера сходит более 500 автомобилей Vesta. Семейство уверенно занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. На первом месте весь последний год держится обновленная Lada Granta. В семействе Lada Vesta пять модификаций: седан и универсал, их вседорожные Cross-версии и «заряженный» до 140 сил седан с приставкой Sport. В ноябре на АвтоВАЗе стартовало производство новой версии Vesta с 1,6-литровым мотором Renault (113 л.с.) и бесступенчатой коробкой передач Jatco. Одновременно с новыми агрегатами Vesta получила дополнительные комфортные опции: обогрев руля, электроскладываемые зеркала и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Палитра пополнилась глубоким синим оттенком «Дайвинг».
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Республика Татарстан Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.