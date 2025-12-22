Почему проект «Ока-2» не увидел свет — неожиданные подробности и упущенные возможности

Юбилей «Оки»: как могла измениться судьба легендарной малолитражки в России

В 2025 году «Ока» отмечает 35 лет. Судьба компактного авто могла сложиться иначе. Проект новой модели не был реализован. Кто и почему остановил развитие? Подробности - в нашем материале.

В 2025 году «Ока» отмечает 35 лет. Судьба компактного авто могла сложиться иначе. Проект новой модели не был реализован. Кто и почему остановил развитие? Подробности - в нашем материале.

В 2025 году исполняется 35 лет с момента, когда на конвейере Завода малолитражных автомобилей появилась первая «Ока». Этот небольшой автомобиль быстро стал символом доступности и простоты для миллионов россиян, а сам завод - центром производства малолитражек в стране. Однако история могла пойти совсем по другому сценарию, если бы не ряд решений, принятых в начале 90-х.

По информации «Российской Газеты», после смены руководства на заводе ЗМА проект развития «Оки» оказался под угрозой. С уходом Виктора Полякова, который был одним из главных сторонников малолитражки, предприятие лишилось поддержки со стороны ВАЗа. Внутри компании «Оку» стали воспринимать как обременительный проект, а финансирование на ее развитие постепенно сокращалось. В результате любые попытки модернизации или запуска новых моделей сталкивались с отсутствием ресурсов и интереса со стороны руководства.

Тем не менее, в начале 2000-х на ЗМА рассматривали несколько вариантов для создания преемника «Оки». Среди потенциальных партнеров были такие крупные автопроизводители, как Volkswagen, Kia, Hyundai, Tata и SsangYong. Однако переговоры с иностранными компаниями не привели к успеху: корейские бренды сразу обозначили, что не заинтересованы в локализации производства, а политическая ситуация не способствовала реализации совместных проектов.

Несмотря на это, инженеры завода не сидели сложа руки. Был создан прототип «Ока-2» - четырехдверный городской автомобиль, оснащенный двигателем от ВАЗ-2110. Эта модель могла бы стать настоящим прорывом для российского рынка компактных машин, особенно учитывая современные реалии, когда в городах большинство водителей передвигаются в одиночку или вдвоем. Однако проект так и остался на стадии опытных образцов: отсутствие поддержки и финансирования не позволило довести его до серийного производства.

Сегодня, оглядываясь назад, становится ясно, что у российского автопрома был шанс создать современный городской автомобиль, который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами. Но стратегические просчеты и недостаток инвестиций не позволили воплотить эти идеи в жизнь. История «Оки» - это не только рассказ о популярной малолитражке, но и пример того, как важна поддержка инноваций и долгосрочное видение для развития отрасли.