Юбилейная «Мотовесна 2021» прогремела на Красной Пресне
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
Фото: Мотовесна 2021
В рамках легендарного XIV Московского Custom & Tuning Show за победу и симпатии публики боролись лучшие кастомайзеры и мастера тюнинга из России и стран СНГ. Зрители увидели настоящие произведения кастом-искусства, уникальные мотоциклы, чьи фотографии еще долго будут украшать социальные сети и обзоры прошедшей выставки.
На площадке «Мотовесны» прошли соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust. На подготовленной овальной трассе в окружении небоскребов Москва-Сити мотогонщики сражались на виражах, демонстрируя красоту гонки в скольжении и плотной борьбе.
Гости выставки могли принять участие в розыгрышах от Департамента транспорта города Москвы: разыгрывались мотокуртки из винтажной коллекции, а также другие ценные призы. Главный приз — новый мотоцикл BMW!
Кроме того, в рамках «Мотовесны 20201» впервые прошли выставки «Motorsport Expo 2021» и «Велокульт», открывающие двери в два абсолютно разных мира: запредельной скорости гоночных болидов и пестрое разнообразие велокультуры. Особняком прошла выставка электротехники «ЕДрайв». Электромобили, электромотоциклы и другая техника были представлены на стендах, отмеченных ярким логотипом.
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