Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 14:01

Уникальный автодом: юбилейная УАЗ Буханка с домашним интерьером и подъемной крышей для Европы

Уникальная версия УАЗ Буханки с кухней и кроватью удивила покупателей в Нидерландах – сколько стоит такой автодом

В Нидерландах появилась необычная УАЗ Буханка с уютным интерьером. Внутри — шкафы, кухня и просторный диван. Стоимость машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подъемная крыша добавляет комфорта. Подробности — в нашем материале.

В Европе все чаще можно встретить необычные версии привычных российских автомобилей. На этот раз в Нидерландах появилась юбилейная УАЗ Буханка, которая получила совершенно новый подход к оформлению салона. Автомобиль, который многие помнят как утилитарный и аскетичный, теперь удивляет своим уютом и функциональностью.

Фото: oldschooler.ru / drive2.ru

Внутри этой Буханки установлены шкафы для хранения вещей, полноценная мойка с газовой плитой, а также компактный столик. Особое внимание привлекает раскладной диван, который легко превращается в просторную кровать. Благодаря подъемной крыше в салоне можно стоять в полный рост, что особенно удобно для длительных путешествий или кемпинга.

Фото: oldschooler.ru / drive2.ru

Интерьер выполнен с акцентом на комфорт и практичность. Все элементы продуманы до мелочей: есть место для посуды, продуктов и личных вещей. Окна оснащены шторками, а освещение позволяет создать приятную атмосферу в любое время суток. Такой подход к оформлению салона делает Буханку не просто транспортом, а настоящим домом на колесах.

Фото: oldschooler.ru / drive2.ru

Стоимость этой версии в Нидерландах составляет около 23 тысяч евро (2,1 млн  рублей). В цену уже включены все необходимые пошлины и налоги, что делает автомобиль доступным для европейских покупателей, желающих получить необычный и практичный автодом. На стоянке такие машины вызывают живой интерес, ведь сочетание советской классики и современного комфорта встречается нечасто.

По словам владельца, 41-летнего москвича Макса Барканова, эксплуатация такой Буханки приносит массу положительных эмоций. Автомобиль отлично подходит для путешествий по Европе, а его необычный внешний вид неизменно привлекает внимание окружающих. 

Юбилейная УАЗ Буханка с домашним интерьером — яркий пример того, как классические автомобили могут получить вторую жизнь благодаря современным доработкам. Такой автодом станет отличным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в дороге.

Упомянутые марки: УАЗ
