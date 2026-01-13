Модернизация завода: как Belgee увеличил выпуск и удивил рынок

Юбилейный 150-тысячный Belgee сошел с конвейера в Беларуси

В Беларуси выпущен 150-тысячный автомобиль Belgee. Завод удвоил мощности и внедрил роботов. Новая партия кроссоверов уже готова для России. Что еще изменилось на предприятии - читайте в материале.

В Беларуси выпущен 150-тысячный автомобиль Belgee. Завод удвоил мощности и внедрил роботов. Новая партия кроссоверов уже готова для России. Что еще изменилось на предприятии - читайте в материале.

На белорусском автозаводе «Белджи» произошло знаковое событие - предприятие выпустило 150-тысячный автомобиль под собственным брендом. Юбилейной машиной стал кроссовер X70 в версии Style с полным приводом и лаконичным серым металликом. Этот экземпляр предназначен для российского рынка, что подчеркивает растущую роль экспорта в стратегии компании. Как сообщает Автостат, именно такие автомобили сейчас пользуются особым спросом у российских дилеров.

Прошедшая в прошлом году масштабная модернизация завода позволила не только удвоить производственные мощности - теперь здесь могут собирать до 120 тысяч машин ежегодно, - но и вывести качество сборки на новый уровень. Внедрение роботизированных линий на ряде участков практически исключило влияние человеческого фактора, а значит, снизило вероятность ошибок. Это решение оказалось своевременным: спрос на автомобили Belgee в России продолжает расти, и заводу важно не только наращивать объемы, но и удерживать высокие стандарты.

Сегодня на конвейере в Беларуси собирают три модели: компактный X50, среднеразмерный X70 и седан S50. Все они ориентированы на российских покупателей, что неудивительно - именно этот рынок стал для Belgee ключевым за последние годы. Помимо автомобилей, предприятие выпускает и автокомпоненты: бамперы, аккумуляторы, шумоизоляцию, стекла, колесные диски и даже штатные системы экстренного вызова. Причем часть комплектующих поступает от российских и белорусских поставщиков, а к 2026 году планируется еще больше расширить локализацию.

По данным аналитиков, только за прошлый год в России было реализовано свыше 68 тысяч новых Belgee - почти вдвое больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется не только привлекательной ценой, но и заметным улучшением качества. Впрочем, конкуренция на рынке остается высокой, и белорусскому бренду приходится постоянно удивлять покупателей новыми решениями. В ближайших планах - расширение модельного ряда и дальнейшее внедрение современных технологий на производстве.

Если Вы не знали, Belgee - совместное предприятие белорусского ОАО «БЕЛАЗ» и китайской Geely. Завод был открыт в 2017 году и с тех пор стал одним из крупнейших производителей автомобилей в регионе. Компания делает ставку на современные технологии, высокий уровень локализации и ориентацию на рынки России и стран СНГ. За короткое время Belgee удалось занять заметную долю в сегменте доступных кроссоверов и седанов, а также наладить выпуск автокомпонентов для других производителей.