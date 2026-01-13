Модернизация завода: как Belgee увеличил выпуск и удивил рынок

13 января 2026, 15:56
Юбилейный 150-тысячный Belgee сошел с конвейера в Беларуси
В Беларуси выпущен 150-тысячный автомобиль Belgee. Завод удвоил мощности и внедрил роботов. Новая партия кроссоверов уже готова для России. Что еще изменилось на предприятии - читайте в материале.
На белорусском автозаводе «Белджи» произошло знаковое событие - предприятие выпустило 150-тысячный автомобиль под собственным брендом. Юбилейной машиной стал кроссовер X70 в версии Style с полным приводом и лаконичным серым металликом. Этот экземпляр предназначен для российского рынка, что подчеркивает растущую роль экспорта в стратегии компании. Как сообщает Автостат, именно такие автомобили сейчас пользуются особым спросом у российских дилеров.
Прошедшая в прошлом году масштабная модернизация завода позволила не только удвоить производственные мощности - теперь здесь могут собирать до 120 тысяч машин ежегодно, - но и вывести качество сборки на новый уровень. Внедрение роботизированных линий на ряде участков практически исключило влияние человеческого фактора, а значит, снизило вероятность ошибок. Это решение оказалось своевременным: спрос на автомобили Belgee в России продолжает расти, и заводу важно не только наращивать объемы, но и удерживать высокие стандарты.
Сегодня на конвейере в Беларуси собирают три модели: компактный X50, среднеразмерный X70 и седан S50. Все они ориентированы на российских покупателей, что неудивительно - именно этот рынок стал для Belgee ключевым за последние годы. Помимо автомобилей, предприятие выпускает и автокомпоненты: бамперы, аккумуляторы, шумоизоляцию, стекла, колесные диски и даже штатные системы экстренного вызова. Причем часть комплектующих поступает от российских и белорусских поставщиков, а к 2026 году планируется еще больше расширить локализацию.
По данным аналитиков, только за прошлый год в России было реализовано свыше 68 тысяч новых Belgee - почти вдвое больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется не только привлекательной ценой, но и заметным улучшением качества. Впрочем, конкуренция на рынке остается высокой, и белорусскому бренду приходится постоянно удивлять покупателей новыми решениями. В ближайших планах - расширение модельного ряда и дальнейшее внедрение современных технологий на производстве.
Если Вы не знали, Belgee - совместное предприятие белорусского ОАО «БЕЛАЗ» и китайской Geely. Завод был открыт в 2017 году и с тех пор стал одним из крупнейших производителей автомобилей в регионе. Компания делает ставку на современные технологии, высокий уровень локализации и ориентацию на рынки России и стран СНГ. За короткое время Belgee удалось занять заметную долю в сегменте доступных кроссоверов и седанов, а также наладить выпуск автокомпонентов для других производителей.
Похожие материалы Белджи
-
11.01.2026, 18:23
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5: кто из кроссоверов лучше
Три популярных кроссовера из Китая встретились в одном тесте. Эксперты оценили их по множеству параметров. Результаты оказались неожиданными. Некоторые цифры удивляют даже опытных водителей. Кто оказался впереди - узнаете в материале.Читать далее
-
11.01.2026, 08:23
Два имени, одна суть: как проявил себя Atlas Pro в облике Belgee X70
Belgee X70 после своего появления в России вызвал споры. Кроссовер отличается защитой кузова и ценой. Внутри - классика и минимум сюрпризов. Почему он дороже, чем в Беларуси, остается загадкой. Комфорт и оснащение на уровне, но не без минусов.Читать далее
-
11.01.2026, 07:03
Лучшие полноприводные кроссоверы до 3 миллионов рублей — какой автомобиль выбрать
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей - что предлагают дилеры в 2026 году? Какие марки и модели доступны, и чем они отличаются? В материале - только свежие автомобили, только актуальные цены. Неожиданные открытия для тех, кто ищет надежный AWD.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
06.01.2026, 18:10
Belgee X70 Active против Tenet T7 Active: кто из кроссоверов удивит больше
Два свежих SUV из Беларуси и России вступают в битву за внимание покупателей. Сравниваем их моторы, оснащение и комфорт. Кто из них предложит больше за свои деньги? Неожиданные нюансы в деталях комплектаций.Читать далее
-
06.01.2026, 11:48
Belgee X70: плюсы и минусы белорусского кроссовера для города
Белорусский Belgee X70 уже на российском рынке. Кроссовер удивляет сочетанием технологий и ценой. Но есть нюансы, о которых важно знать. Эксперт выделил сильные и слабые стороны модели. Некоторые моменты могут стать решающими при выборе.Читать далее
-
05.01.2026, 06:02
Belgee X70 сменил Geely Atlas Pro: стоит ли теперь брать кроссовер
В России продают новый кроссовер Belgee X70. Чем он отличается от собрата Atlas Pro? Какие плюсы и минусы у белорусской сборки? Подробности - в нашем материале и сравнении.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 05:11
Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации
Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
