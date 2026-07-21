Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

21 июля 2026, 08:23

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправился в Россию

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправился в Россию

Полный цикл, 4 модели и 120 тысяч авто в год: как БЕЛДЖИ укрепляет позиции на российском рынке

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправился в Россию

СЗАО «БЕЛДЖИ» достигло важной отметки - с конвейера сошел 50-тысячный экземпляр кроссовера BELGEE X70. Юбилейная машина отправилась покупателю в Нижний Новгород, что подчеркивает растущий интерес к белорусским автомобилям на российском рынке. Модель недавно обновили, а ее комплектации и технические характеристики вызывают интерес у автолюбителей.

СЗАО «БЕЛДЖИ» достигло важной отметки - с конвейера сошел 50-тысячный экземпляр кроссовера BELGEE X70. Юбилейная машина отправилась покупателю в Нижний Новгород, что подчеркивает растущий интерес к белорусским автомобилям на российском рынке. Модель недавно обновили, а ее комплектации и технические характеристики вызывают интерес у автолюбителей.

СЗАО «БЕЛДЖИ» объявило о выпуске 50-тысячного кроссовера BELGEE X70, который был приобретен жителем Нижнего Новгорода. Юбилейный автомобиль выполнен в цвете «синий металлик» и стал символом растущего спроса на белорусские автомобили в России. В дилерском центре нового владельца ждали не только сам автомобиль, но и поздравительное письмо от директора предприятия Геннадия Свидерского, а также сертификат и фирменные сувениры.

Производство BELGEE X70 под Борисовом продолжается уже более двух лет. За это время модель успела пройти обновление: осенью прошлого года изменились как внешний вид, так и оснащение. В Беларуси кроссовер доступен в комплектациях Comfort Plus, Luxury Plus и Flagship Plus, что позволяет подобрать вариант под разные запросы покупателей.

Техническая часть автомобиля также заслуживает внимания. BELGEE X70 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., который может сочетаться с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом либо с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом. Минимальная стоимость модели начинается от 69 900 рублей при условии трейд-ин, что делает ее конкурентоспособной на фоне других предложений в сегменте.

Фото: Belgee

Сегодня линейка BELGEE включает четыре модели: седан S50, кроссоверы X50+, X70 и гибридный X80 PHEV. Все автомобили производятся на заводе под Борисовом по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Производственная мощность предприятия достигает 120 тысяч автомобилей в год, что позволяет оперативно реагировать на изменения спроса.

Интересно, что на фоне растущего интереса к белорусским автомобилям, эксперты отмечают и другие тенденции на рынке. Например, аналитики фиксируют изменения в структуре спроса на топливо в Беларуси, что может косвенно влиять и на автомобильный рынок в целом. Такие процессы создают дополнительные возможности для производителей, способных быстро адаптироваться к новым условиям.

Если Вы не знали, СЗАО «БЕЛДЖИ» - совместное предприятие, созданное при участии белорусских и китайских партнеров. Компания специализируется на выпуске легковых автомобилей, в том числе кроссоверов и седанов, и за последние годы заметно укрепила свои позиции на рынке. Бренд BELGEE активно развивается, расширяя модельный ряд и внедряя современные технологии в производство. Благодаря этому автомобили марки становятся все более заметными не только в Беларуси, но и за ее пределами, особенно в России, где спрос на новые модели стабильно растет.

Упомянутые модели: Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
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