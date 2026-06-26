50-тысячный BELGEE X70 сошел с конвейера: что получит счастливый покупатель юбилейного кроссовера

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию

На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.

На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители получают новый повод для интереса: на рынок поступает 50-тысячный экземпляр кроссовера BELGEE X70. Это не просто очередная машина - речь идет о юбилейной версии, которая символизирует важный этап для белорусского автопрома и укрепляет позиции бренда на российском рынке. Такой шаг подчеркивает, что спрос на модели BELGEE стабильно высок, а сама марка становится все заметнее среди конкурентов.

Юбилейный автомобиль - это полноприводный X70 в комплектации Flagship Plus с эффектным синим металликом. Покупатель этого кроссовера получит не только сам автомобиль, но и особое письмо от директора завода, а также фирменные сувениры бренда. Такой подход к клиенту редко встречается на рынке и может стать приятным бонусом для будущих владельцев.

Как отмечает директор предприятия Геннадий Свидерский, достижение отметки в 50 тысяч произведенных кроссоверов стало значимым событием для завода. За два года производства модель BELGEE X70 успела закрепиться на рынке и завоевать доверие покупателей. Юбилейный экземпляр был представлен на Форуме регионов в Беларуси, что подчеркивает его особый статус.

В ближайшее время этот автомобиль поступит в один из официальных дилерских центров BELGEE в России. Для российского рынка X70 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом» или 7-ступенчатой преселективной коробкой с двойным «мокрым» сцеплением. Такой выбор трансмиссий позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи и предпочтения водителей.

Старт продаж BELGEE X70 в России состоялся 24 июля 2024 года, а уже в ноябре 2025-го на рынок вышла обновленная версия с системой полного привода. Это позволило расширить аудиторию и привлечь внимание тех, кто ищет универсальный кроссовер для разных дорожных условий. Интересно, что в автомобильной индустрии подобные юбилеи часто становятся поводом для специальных акций и предложений, как это было, например, с рекордным пробегом Mini Cooper D, о чем рассказывалось в материале о миллионном километраже дизельного Mini.

Для справки: BELGEE X70 построен на базе Geely Atlas Pro и относится к сегменту среднеразмерных SUV-кроссоверов С-класса. За счет локализации производства в Беларуси модель остается конкурентоспособной по цене и оснащению. Важно отметить, что такие события, как выпуск юбилейного автомобиля, могут указывать на стабильность производства и уверенность бренда в будущем. Для российского рынка это дополнительный сигнал о расширении выбора среди новых автомобилей, особенно в условиях ограниченного ассортимента западных марок.