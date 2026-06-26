50-тысячный BELGEE X70 сошел с конвейера: что получит счастливый покупатель юбилейного кроссовера

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 10:02

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию

50-тысячный BELGEE X70 сошел с конвейера: что получит счастливый покупатель юбилейного кроссовера

Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию

На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.

На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители получают новый повод для интереса: на рынок поступает 50-тысячный экземпляр кроссовера BELGEE X70. Это не просто очередная машина - речь идет о юбилейной версии, которая символизирует важный этап для белорусского автопрома и укрепляет позиции бренда на российском рынке. Такой шаг подчеркивает, что спрос на модели BELGEE стабильно высок, а сама марка становится все заметнее среди конкурентов.

Юбилейный автомобиль - это полноприводный X70 в комплектации Flagship Plus с эффектным синим металликом. Покупатель этого кроссовера получит не только сам автомобиль, но и особое письмо от директора завода, а также фирменные сувениры бренда. Такой подход к клиенту редко встречается на рынке и может стать приятным бонусом для будущих владельцев.

Как отмечает директор предприятия Геннадий Свидерский, достижение отметки в 50 тысяч произведенных кроссоверов стало значимым событием для завода. За два года производства модель BELGEE X70 успела закрепиться на рынке и завоевать доверие покупателей. Юбилейный экземпляр был представлен на Форуме регионов в Беларуси, что подчеркивает его особый статус.

В ближайшее время этот автомобиль поступит в один из официальных дилерских центров BELGEE в России. Для российского рынка X70 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом» или 7-ступенчатой преселективной коробкой с двойным «мокрым» сцеплением. Такой выбор трансмиссий позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи и предпочтения водителей.

Старт продаж BELGEE X70 в России состоялся 24 июля 2024 года, а уже в ноябре 2025-го на рынок вышла обновленная версия с системой полного привода. Это позволило расширить аудиторию и привлечь внимание тех, кто ищет универсальный кроссовер для разных дорожных условий. Интересно, что в автомобильной индустрии подобные юбилеи часто становятся поводом для специальных акций и предложений, как это было, например, с рекордным пробегом Mini Cooper D, о чем рассказывалось в материале о миллионном километраже дизельного Mini.

Для справки: BELGEE X70 построен на базе Geely Atlas Pro и относится к сегменту среднеразмерных SUV-кроссоверов С-класса. За счет локализации производства в Беларуси модель остается конкурентоспособной по цене и оснащению. Важно отметить, что такие события, как выпуск юбилейного автомобиля, могут указывать на стабильность производства и уверенность бренда в будущем. Для российского рынка это дополнительный сигнал о расширении выбора среди новых автомобилей, особенно в условиях ограниченного ассортимента западных марок.

Упомянутые модели: Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Набережные Челны Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться