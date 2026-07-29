80 лет на Pyms Lane: Bentley показал уникальный Continental GTC с гибридным V8 мощностью 771 л.с.

Юбилейный Bentley Continental GTC: уникальная версия к 80-летию завода в Кру

Bentley отмечает 80 лет производства автомобилей в Кру выпуском единственного в своем роде Continental GTC от Mulliner. Эта модель подчеркивает не только богатое наследие бренда, но и его курс на современные технологии и электрификацию.

Bentley отмечает 80 лет производства автомобилей в Кру выпуском единственного в своем роде Continental GTC от Mulliner. Эта модель подчеркивает не только богатое наследие бренда, но и его курс на современные технологии и электрификацию.

В 2026 году Bentley отмечает важную веху - 80 лет с момента запуска производства автомобилей на заводе в Кру. Для британской марки это не просто дата, а повод напомнить о своем мастерстве и умении сочетать традиции с инновациями. В честь юбилея компания организовала масштабное мероприятие, собрав на Pyms Lane более сотни автомобилей разных эпох, а главным событием стал выпуск единственного в своем роде Continental GTC, созданного подразделением Mulliner.

История завода в Кру началась еще в 1938 году, когда здесь собирали авиационные двигатели Rolls-Royce Merlin. Лишь после войны, в 1946-м, предприятие перешло к выпуску автомобилей, что стало отправной точкой для развития британского автопрома в Чешире. В этот раз Bentley совместно с Bentley Drivers Club выстроили 107 автомобилей по хронологии - от самого первого EXP3 до современных моделей, включая Flying Spur Speed. Такой парад наглядно показал, как менялись технологии и вкусы за восемь десятилетий.

Центральное место в праздновании занял уникальный Continental GTC, окрашенный в сложный градиент Supernova Purple Ombre: от насыщенного фиолетового спереди до более темного оттенка сзади. На кузове - фирменная графика «80» в стиле reverse ombre и контрастные колесные диски. В салоне - вышивка с цифрой «80» на подголовниках, аэрографическое изображение здания Design Studio и памятная надпись о восьми десятилетиях производства на Pyms Lane. Такой подход подчеркивает внимание к деталям и уважение к истории бренда.

Юбилейная модель не только отсылает к прошлому, но и демонстрирует курс Bentley на цифровизацию и экологичность. Завод в Кру за последние годы получил новые корпуса: инженерный центр, логистический комплекс, современную покрасочную линию, которую открывала принцесса Анна Эдинбургская. Самое старое здание сейчас переоборудуют под сборку Bentley Torcal - электрического кроссовера, который выйдет в 2027 году и будет использовать архитектуру PPE от Porsche Cayenne Electric.

Под капотом Continental GTC теперь установлен Ultra Performance Hybrid: вместо прежнего W12 - гибридная V8 с отдачей 771 л.с. и 1000 Нм. Это отражает глобальный тренд на электрификацию даже в сегменте люксовых кабриолетов. Для сравнения, будущий Torcal на базе Porsche Cayenne Electric обещает до 1139 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды, что подчеркивает растущую конкуренцию среди премиальных электрокаров.

Интересно, что Bentley не единственный бренд, который делает ставку на уникальные версии и электрификацию. Например, в сегменте городских электромобилей эксперты отмечают модель Kugoo Kirin V3 Pro, которая, по мнению специалистов, оптимально подходит для российских условий - подробнее об этом можно узнать в материале о практичности и особенностях Kugoo Kirin V3 Pro.

Юбилейный Continental GTC - не просто коллекционный экземпляр, а символ того, как Bentley сочетает традиции ручной сборки с современными технологиями. Важно отметить, что завод в Кру остается одним из немногих в Европе, где полный цикл - от проектирования до выпуска - сосредоточен на одной площадке. Это позволяет Bentley быстро внедрять инновации и поддерживать высокий уровень качества. Для российского рынка такие модели остаются редкостью, но интерес к ним стабильно высок: статус, уникальность и технологичность делают их желанными для коллекционеров и ценителей британского автопрома.