Эксклюзивный цвет, два мотора и особый статус – чем удивит новый Wrangler Whitecap

13 декабря 2025, 05:52
Юбилейный Jeep Wrangler Whitecap: лимитированная серия к 85-летию бренда
Jeep отмечает 85 лет выпуском особого Wrangler Whitecap. Модель получила уникальный окрас и два варианта двигателя. Это вторая из двенадцати юбилейных версий. За 85 лет продано более пяти миллионов Wrangler. Чем еще удивит новинка – читайте далее.
Компания Jeep решила отметить свое 85-летие запуском новой лимитированной версии Wrangler Whitecap. Эта модель стала второй в серии из двенадцати особых выпусков, которые бренд планирует представить в течение года. Каждый из них посвящен знаковым моментам в истории Jeep, и Whitecap не стал исключением.
Главная форма Wrangler Whitecap – эксклюзивный цвет кузова, который отражает индивидуальность автомобиля. Поклонники марки могут выбирать между двумя вариантами силовых установок, что позволяет подобрать оптимальную комплектацию под свои задачи. Такой подход делает новинку привлекательным как для ценителей классики, так и для тех, кто ищет современные решения.
За 85 лет существования Jeep реализовал более пяти миллионов Wrangler по всему миру. Этот внедорожник давно стал символом свободы и приключений, а его узнаваемый силуэт ассоциируется с покорением бездорожья. Новый Whitecap – своеобразный способ вернуться к богатому наследию марки и ее лидерству в сегменте внедорожников.
В рамках юбилейной серии Twelve 4 Twelve Jeep планирует выпускать по одной уникальной версии Wrangler каждый месяц. Каждая из них будет оснащаться не только уникальными документами, но и набором опций, которые позволят собрать настоящую коллекцию для поклонников бренда. Whitecap готовит очередную премьеру, задавая планку для следующих моделей.
Как сообщает autoevolution, ограниченная серия Whitecap демонстрирует отношение Jeep к инновациям и уважение к своим традициям. В компании уверены, что волна найдет отклик у поклонников марки и станет желанным приобретением для коллекционеров. Ожидается, что спрос на юбилейные Wrangler будет высоким, ведь такие версии всегда обращают внимание на рынок.
