6 августа 2021, 17:01
Юбилейный Pagani Huayra довели до совершенства: 6 выхлопных труб и 827 сил
Компания Pagani привезла в Калифорнию на автомобильный фестиваль Monterey Car Week новую версию суперкара Huayra, который в этом году отмечает десять лет с момента выхода на рынок.
Дарья Климова Фото: Pagani
Изображение загружается
Фото: Pagani
Изображение загружается
Фото: Pagani
Изображение загружается
Фото: Pagani
Изображение загружается
Фото: Pagani
Изображение загружается
Фото: Pagani
Ранее мы писали
Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся ...Читать далее
Инженеры перенастроили Pacchetto Tempesta подвеску и добавили режим работы Soft Driving для более плавной езды, насколько это вообще возможно для автомобиля с 800-сильным V12. Из внешних изменений можно отметить новый передний сплиттер и дополнительные воздухозаборники, новое антикрыло на корме и два дополнительных патрубка выпускной системы – шесть труб обеспечивают суперкару по-настоящему свирепое рычание.
Упомянутые модели: Pagani Huayra
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Новости по теме
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
16.04.2021, 12:06
Pagani представила невероятный 850-сильный суперкар весом чуть более тонны, который звучит как болид Формулы-1 (проверьте сами)
19.03.2021, 08:59
17-летний блогер разбил родстер отца стоимостью 3,4 миллиона долларов
19.11.2020, 11:49
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
01.08.2019, 00:01
Парень строит из Lego точную копию своего Volvo (видео)
06.08.2021, 16:34
Лишенный прав блогер разнес на автомобиле московский ресторан
06.08.2021, 16:03
Новости по теме
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
16.04.2021, 12:06
Pagani представила невероятный 850-сильный суперкар весом чуть более тонны, который звучит как болид Формулы-1 (проверьте сами)
19.03.2021, 08:59
17-летний блогер разбил родстер отца стоимостью 3,4 миллиона долларов
19.11.2020, 11:49
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
01.08.2019, 00:01
Парень строит из Lego точную копию своего Volvo (видео)
06.08.2021, 16:34
Лишенный прав блогер разнес на автомобиле московский ресторан
06.08.2021, 16:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин