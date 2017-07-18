Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге
Под крышей Экспофорума соберутся лучшие экспонаты современной автомобильной культуры. На выставке можно увидеть самые редкие и дорогие модели, лучшие тюнинг-проекты из России и Европы, среди которых «городские лошадки», на которых владельцы каждый день передвигаются по дорогам, и семейные автомобили. Будут представлены и боевые спорткары, участвующие в гонках. Не сдает позиции и классика – легендарные американцы, европейцы и любимцы отечественного автопрома в стоковых комплектациях порадуют посетителей.
Участники будут развлекать публику самыми зрелищными спортивными трюками. Спортсмены будут жечь резину и пускать дым из-под колес на дрифт-шоу и шоу стантрайдинга, а посетители смогут с ветерком прокатиться в дрифт-такси. По территории будет курсировать огромный джип-монстр – 3-метровый BIGFOOT. Также в программе файт фабрика, соревнования по трикингу, танцевальные батлы, конкурс «Мисс Royal Auto Show», фэшн-шоу, выступления артистов, розыгрыш призов и много приятных сюрпризов.
Расслабиться, перекусить, пообщаться и помечтать, пуская колечки кальянного дыма, можно будет в релакс-зоне. А еще, посетителей ожидает самая громкая вечеринка в честь юбилейного Royal Auto Show X.
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