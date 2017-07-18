18 июля 2017, 09:18

Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге

С 21 по 23 июля в Петербурге пройдет масштабная международная автомобильная выставка - юбилейный Royal Auto Show X. Традиционно, мероприятие удивит зрителей масштабом и зрелищностью.
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  Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге
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фото
  

Под крышей Экспофорума соберутся лучшие экспонаты современной автомобильной культуры. На выставке можно увидеть самые редкие и дорогие модели, лучшие тюнинг-проекты из России и Европы, среди которых «городские лошадки», на которых владельцы каждый день передвигаются по дорогам, и семейные автомобили. Будут представлены и боевые спорткары, участвующие в гонках. Не сдает позиции и классика – легендарные американцы, европейцы и любимцы отечественного автопрома в стоковых комплектациях порадуют посетителей.

Участники будут развлекать публику самыми зрелищными спортивными трюками. Спортсмены будут жечь резину и пускать дым из-под колес на дрифт-шоу и шоу стантрайдинга, а посетители смогут с ветерком прокатиться в дрифт-такси. По территории будет курсировать огромный джип-монстр – 3-метровый BIGFOOT. Также в программе файт фабрика, соревнования по трикингу, танцевальные батлы, конкурс «Мисс Royal Auto Show», фэшн-шоу, выступления артистов, розыгрыш призов и много приятных сюрпризов.

Расслабиться, перекусить, пообщаться и помечтать, пуская колечки кальянного дыма, можно будет в релакс-зоне. А еще, посетителей ожидает самая громкая вечеринка в честь юбилейного Royal Auto Show X.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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А я недавно только посмотрела фильм ХХХ новй, мне понравился очень, я вообще люблю такие фильмы и в особенности Торетто) ) ) после форсажа актера другим не воспринимаю)
Yliana88
Что можно подарить другу?
У друга через месяц День рождения, хочу подарить ему новые коврики, а то на его уже страшно смотреть. Хочется сделать подарок хороший, что б коврики и по качеству и на вид были крутые. Подскажите какие взять?
Yliana88
Женщины!!!! Очнитесь!! Что Вами движет??!!
Ну тогда я отношусь к остальным 30% и мужчины хотят спать со мной, потому что у меня есть авто) ) )
Yliana88
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Юбилейный Royal Auto Show X пройдет в Санкт-Петербурге
Под крышей Экспофорума соберутся лучшие экспонаты современной автомобильной культуры. На выставке можно увидеть самые редкие и дорогие модели, лучшие тюнинг-проекты из России и Европы, среди которых «городские лошадки», на которых владельцы каждый день передвигаются по дорогам, и семейные автомобили. Будут представлены и боевые спорткары, участвующие в гонках. Не сдает позиции и классика – легендарные американцы, европейцы и любимцы отечественного автопрома в стоковых комплектациях порадуют посетителей. Участники будут развлекать публику самыми зрелищными спортивными трюками. Спортсмены будут жечь резину и пускать дым из-под колес на дрифт-шоу и шоу стантрайдинга, а посетители смогут с ветерком прокатиться в дрифт-такси. По территории будет курсировать огромный джип-монстр – 3-метровый BIGFOOT. Также в программе файт фабрика, соревнования по трикингу, танцевальные батлы, конкурс «Мисс Royal Auto Show», фэшн-шоу, выступления артистов, розыгрыш призов и много приятных сюрпризов. Расслабиться, перекусить, пообщаться и помечтать, пуская колечки кальянного дыма, можно будет в релакс-зоне. А еще, посетителей ожидает самая громкая вечеринка в честь юбилейного Royal Auto Show X.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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