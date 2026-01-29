Мало кто знает, как бренды создают уникальные версии к юбилеям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 06:34

Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя

Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя

Мало кто знает, как бренды создают уникальные версии к юбилеям

Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя

В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.

В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.

Когда твое имя - Горацио Пагани, удивляться сюрпризам от компании уже не приходится. В 2026 году легендарный автор отметил 70-летний юбилей, и Пагани вновь решил сделать этот день по-настоящему выдающимся. На данный момент за создание уникального автомобиля отвечает подразделение Grandi Complicazioni, известное своими нестандартными проектами.

История подобных подарков у Pagani началась не вчера. Десять лет назад, к 60-летию Горацио, компания уже выпустила лимитированную версию, вызвавшую фурор среди коллекционеров и поклонников марки. Тогда это был настоящий вызов для конкурентов и одновременно – демонстрация возможностей бренда.

В 2026 году Pagani вновь поднимает планку. Новый юбилейный суперкар обещает стать не просто эксклюзивом, а настоящим произведением инженерного искусства. По информации профильных изданий, Grandi Complicazioni заложила в проект максимальную креативность и технические решения, чтобы противостоять индивидуальности и харизме самого Горацио Пагани.

Внешний облик автомобиля - отдельная тема для обсуждения. Дизайнеры Pagani традиционно не боятся экспериментировать с формами и материалами. В юбилейной версии можно ожидать неожиданные детали, редкие элементы отделки и, конечно, фирменный стиль, который узнают даже те, кто далек от мира суперкаров. Внутри - роскошь, граничащая с футуризмом: уникальные материалы, ручная работа и современные технологии.

Техническая начинка также не разочаровывает. Pagani всегда славилась вниманием к деталям и стремлением к совершенству. В юбилейной модели наверняка появятся эксклюзивные решения, которые не встретишь в серийных версиях. Это может быть как доработанный двигатель, так и особая настройка подвески или аэродинамики. Все ради того, чтобы противостоять уникальности образа и самого автомобиля.

Интересно, что подобные проекты становятся своеобразной визитной карточкой для брендов класса люкс. Они не только подчеркивают статус основателя, но и служат дополнительным поводом для привлечения внимания к рынку. Коллекционеры всего мира уже готовятся к возможности обладать этим автомобилем, ведь такие экземпляры продолжают становиться объектами инвестиций и укреплять гордость.

Впрочем, для самого Горацио Пагани подобные подарки — не просто жест признания. Это еще и способ вернуться к философии компании: создаются не просто машины, а настоящие произведения искусства, в которых сочетаются страсть, технологии и индивидуальность. И, судя по всему, эта традиция будет жить еще долго.

Упомянутые марки: Pagani
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Пагани

Похожие материалы Пагани

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Ульяновск Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться