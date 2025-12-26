Как Tenet стал лидером среди SUV в России — новые планы и рекорды

26 декабря 2025, 14:18
Юбилейный Tenet T7 сошел с конвейера в Калуге - 50 тысяч автомобилей за два года
На заводе в Калуге выпущен 50-тысячный кроссовер Tenet T7. Производитель отмечает стабильный рост спроса. Впереди - расширение модельного ряда и увеличение локализации. Подробности о достижении и планах компании - в нашем материале.
На калужском предприятии «АГР Холдинг» завершилась сборка 50-тысячного автомобиля марки Tenet. Юбилейной машиной стал кроссовер T7 в комплектации Prime, оснащенный системой полного привода I-4WD. Это событие стало знаковым для бренда, который за короткое время сумел занять лидирующие позиции на российском рынке SUV.
Как сообщает Российская Газета, динамика производства и продаж Tenet продолжает расти. По данным аналитиков, модель T7 удерживает статус самой востребованной среди кроссоверов в России. Такой успех объясняется не только привлекательной ценой и техническими характеристиками, но и активной работой по увеличению локализации производства.
В декабре компания объявила о преодолении отметки в 30 тысяч отгруженных автомобилей в дилерские центры. Сейчас на калужском заводе, который ранее принадлежал Volkswagen, налажен полный цикл выпуска трех моделей: T4, T7 и T8. Все они созданы на базе популярных кроссоверов Chery Tiggo, что позволило быстро адаптировать производство под российские реалии.
В ближайшем будущем Tenet планирует расширить линейку за счет новой флагманской модели T9, которая станет аналогом Chery Tiggo 9. Ожидается, что этот автомобиль появится на конвейере уже в следующем году. Компания также делает ставку на развитие сотрудничества с отечественными поставщиками, чтобы повысить уровень локализации и снизить зависимость от импортных компонентов.
Руководство «АГР Холдинг» подчеркивает, что достигнутый результат - это только начало. В планах - дальнейшее увеличение объемов производства и расширение присутствия на рынке. Успех Tenet T7 стал возможен благодаря грамотной стратегии, быстрой адаптации к изменяющимся условиям и вниманию к запросам российских автолюбителей.
