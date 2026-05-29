100 000 за 10 месяцев: как калужский завод «АГР» задал новый темп российскому автопрому

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 11:47

На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.

Выпуск 100-тысячного автомобиля TENET на калужском заводе «АГР» стал заметным событием для российского автопрома. Такой результат за десять месяцев работы - редкость даже для крупных игроков рынка. Это не просто цифра, а показатель того, как быстро меняется ситуация на рынке новых автомобилей в России. Для автолюбителей это значит, что отечественные заводы способны не только поддерживать темпы, но и внедрять современные технологии, которые раньше были доступны только у зарубежных брендов.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, юбилейной машиной стал флагманский кроссовер TENET T8 в комплектации ULTRA. Эта модель рассчитана на семь мест и оснащена интеллектуальной системой полного привода i-4WD, что особенно актуально для российских дорог и климата. Под капотом - 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. В комплектации предусмотрен полный «зимний пакет»: обогрев стекол, форсунок, зеркал, руля и сидений. Для семейных поездок и городской жизни это решение, которое часто игнорируют конкуренты.

Внутри TENET T8 ULTRA - проекционный дисплей, система интеллектуальных ассистентов ADAS, девять подушек безопасности, вентиляция и память настроек передних сидений, мультимедийная система с большим экраном и акустика на десять динамиков. Панорамная крыша и двухзонный климат-контроль делают поездки комфортнее. Такой набор опций редко встречается в этом сегменте по доступной цене.

Производство на заводе организовано по полному циклу: сварка, окраска и сборка кузовов проходят на автоматизированных линиях, где уровень автоматизации сварки достигает 90%. Это позволяет поддерживать высокое качество и стабильность параметров. Для российских условий применяют дополнительные антикоррозийные и антишумные покрытия, а днище и скрытые полости обрабатывают специальными составами. Такой подход увеличивает срок службы кузова и снижает затраты на обслуживание.

Как отмечают специалисты, запуск производства TENET сопровождался масштабной модернизацией предприятия. Внедрение цифровых систем управления и многоуровневого контроля качества позволило выйти на уровень мировых стандартов. Сейчас на площадке выпускают не только T8, но и другие модели бренда - TENET T4/T4L и T7. Все они адаптированы под российские условия эксплуатации.

Достижение 100-тысячной отметки - это не только успех для «АГР» и Defetoo, но и сигнал для рынка: локализация и развитие собственных брендов становятся реальностью. По имеющимся данным, спрос на автомобили TENET продолжает расти, а бренд укрепляет позиции на российском рынке. Для покупателей это означает больше выбора и доступ к современным технологиям без переплат за импорт.

В качестве справки: TENET - совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo, ориентированный на выпуск современных кроссоверов и внедорожников. Производство ведется в Калуге с учетом особенностей российских дорог и климата. Внедрение новых технологий и высокий уровень локализации позволяют бренду конкурировать с зарубежными аналогами и предлагать автомобили с расширенным набором опций.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
