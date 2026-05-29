100 000 за 10 месяцев: как калужский завод «АГР» задал новый темп российскому автопрому

29 мая 2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.
Выпуск 100-тысячного автомобиля TENET на калужском заводе «АГР» стал заметным событием для российского автопрома. Такой результат за десять месяцев работы - редкость даже для крупных игроков рынка. Это не просто цифра, а показатель того, как быстро меняется ситуация на рынке новых автомобилей в России. Для автолюбителей это значит, что отечественные заводы способны не только поддерживать темпы, но и внедрять современные технологии, которые раньше были доступны только у зарубежных брендов.
Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, юбилейной машиной стал флагманский кроссовер TENET T8 в комплектации ULTRA. Эта модель рассчитана на семь мест и оснащена интеллектуальной системой полного привода i-4WD, что особенно актуально для российских дорог и климата. Под капотом - 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. В комплектации предусмотрен полный «зимний пакет»: обогрев стекол, форсунок, зеркал, руля и сидений. Для семейных поездок и городской жизни это решение, которое часто игнорируют конкуренты.
Внутри TENET T8 ULTRA - проекционный дисплей, система интеллектуальных ассистентов ADAS, девять подушек безопасности, вентиляция и память настроек передних сидений, мультимедийная система с большим экраном и акустика на десять динамиков. Панорамная крыша и двухзонный климат-контроль делают поездки комфортнее. Такой набор опций редко встречается в этом сегменте по доступной цене.
Производство на заводе организовано по полному циклу: сварка, окраска и сборка кузовов проходят на автоматизированных линиях, где уровень автоматизации сварки достигает 90%. Это позволяет поддерживать высокое качество и стабильность параметров. Для российских условий применяют дополнительные антикоррозийные и антишумные покрытия, а днище и скрытые полости обрабатывают специальными составами. Такой подход увеличивает срок службы кузова и снижает затраты на обслуживание.
Как отмечают специалисты, запуск производства TENET сопровождался масштабной модернизацией предприятия. Внедрение цифровых систем управления и многоуровневого контроля качества позволило выйти на уровень мировых стандартов. Сейчас на площадке выпускают не только T8, но и другие модели бренда - TENET T4/T4L и T7. Все они адаптированы под российские условия эксплуатации.
Достижение 100-тысячной отметки - это не только успех для «АГР» и Defetoo, но и сигнал для рынка: локализация и развитие собственных брендов становятся реальностью. По имеющимся данным, спрос на автомобили TENET продолжает расти, а бренд укрепляет позиции на российском рынке. Для покупателей это означает больше выбора и доступ к современным технологиям без переплат за импорт.
В качестве справки: TENET - совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo, ориентированный на выпуск современных кроссоверов и внедорожников. Производство ведется в Калуге с учетом особенностей российских дорог и климата. Внедрение новых технологий и высокий уровень локализации позволяют бренду конкурировать с зарубежными аналогами и предлагать автомобили с расширенным набором опций.
Похожие материалы Тенет
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее
-
16.03.2026, 04:41
Как Tenet наладил выпуск кроссоверов в Калуге: детали нового производства
На калужском заводе АГР налажено производство автомобилей Tenet. Как удалось быстро наладить выпуск новых моделей, какие технологии внедрены и что изменилось в цехах - рассказываем о ключевых этапах и вызовах для российского автопрома.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее
-
16.03.2026, 04:41
Как Tenet наладил выпуск кроссоверов в Калуге: детали нового производства
На калужском заводе АГР налажено производство автомобилей Tenet. Как удалось быстро наладить выпуск новых моделей, какие технологии внедрены и что изменилось в цехах - рассказываем о ключевых этапах и вызовах для российского автопрома.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее