Yuejin H500C: 150 «лошадей», автомат и 200 литров воды — полный обзор семейного автодома для путешествий по России

Yuejin H500C: дизельный автодом с автоматом и интерьером как у легковушки

Yuejin H500C - новый автодом из Китая, который сочетает дизельный двигатель, автоматическую коробку и современный интерьер. Модель выделяется продуманной эргономикой и оснащением, что делает ее актуальной для российских путешественников в 2026 году.

Yuejin H500C - новый автодом из Китая, который сочетает дизельный двигатель, автоматическую коробку и современный интерьер. Модель выделяется продуманной эргономикой и оснащением, что делает ее актуальной для российских путешественников в 2026 году.

Yuejin H500C появился на рынке в тот момент, когда спрос на современные и удобные автодома в России только растет. Эта модель включает в себя сочетание дизельного двигателя, автоматической коробки передач и продуманного интерьера, что редко встречается в сегменте домов на колесах.

В основе конструкции - шасси SAIC Yuejin H500, что обеспечивает прочность и надежность. Турбодизель на 2,8 литра развивает 150 л.с. и 400 Нм и уверенно поддерживает скорость до 120 км/ч даже при полной загрузке. Автоматическая коробка передач AMT с поворотным селектором и задним приводом рассчитаны на перевозку до 2,6 тонн полезного груза.

Экстерьер автодома выполнен с акцентом на современность: три хромированные полосы на решетке радиатора, светодиодные дневные ходовые огни, аэродинамические воздухозаборники. Электрические боковые зеркала с подогревом и секциями для контроля слепых зон повышают безопасность. Габариты - 5995×2400×3100 мм – позволяют разместить внутри все необходимое для длительных поездок.

Фото: ru.made-in-china.com

Салон напоминает современные легковые автомобили: горизонтальная центральная консоль, черная отделка с хромированными деталями, 10-дюймовый сенсорный экран, автоматический климат-контроль и многофункциональное рулевое колесо. Водителю доступен электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и система помощи при старте на подъеме.

Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Здесь есть полноценная спальня с двуспальной кроватью, 32-дюймовый телевизор, караоке-система, столовая зона с регулируемым столом, кухня с индукционной плитой и вместительными шкафами для хранения. Ванная комната оборудована электрическим туалетом, душем и горячей водой. Для автономности предусмотрен 200-литровый бак для чистой воды и 100-литровый для слива.

Фото: ru.made-in-china.com

Снаружи Yuejin H500C оснащен складным тентом 3,5×2,5 м, выдвижной плитой для приготовления пищи на свежем воздухе, внешним душем, портом зарядки и большим багажным отделением. Все колеса - R16 на стальных дисках, тормоза барабанные с ABS, кузов выполнен из армированного стеклопластика с огнестойким полиуретановым слоем для шумо- и гидроизоляции. В комплектацию входят холодильник, микроволновая печь, индукционная плита, кондиционер, подогреватель Webasto, инверторно-зарядное устройство и литиевая батарея. Для удобства предусмотрены шторки, шкафы, лестница и багажник на крыше. Автодом рассчитан на 4-6 человек, расход топлива не превышает 15 л на 100 км, максимальная скорость - до 130 км/ч.

Yuejin H500C может заинтересовать тех, кто ищет универсальное решение для семейных поездок или длительных путешествий по России. Важно помнить, что подобные модели становятся все более востребованными благодаря сочетанию автономности, комфорта и современного оснащения. При выборе стоит обратить внимание на технические характеристики, уровень шумоизоляции и возможности самостоятельного обслуживания. В 2026 году такие автодома могут стать альтернативным способам передвижения, особенно с учетом роста внутреннего туризма и развития кемпинга.