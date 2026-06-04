Автодом Yuejin H500C удивляет оснащением и комфортом – стоит ли брать для путешествий

Yuejin H500C: дизельный автодом с автоматом и продуманным интерьером для путешествий

Yuejin H500C - новый легкий автодом с дизельным двигателем и автоматической коробкой, который выделяется современным оснащением и продуманным интерьером. Модель рассчитана на длительные путешествия и отвечает актуальным требованиям безопасности и комфорта.

Yuejin H500C - новый легкий автодом с дизельным двигателем и автоматической коробкой, который выделяется современным оснащением и продуманным интерьером. Модель рассчитана на длительные путешествия и отвечает актуальным требованиям безопасности и комфорта.

Yuejin H500C появился на российском рынке в тот момент, когда спрос на современные и удобные автодома заметно вырос. Эта модель сразу сочетает дизельный двигатель, автоматическую коробку передач и продуманный интерьер, что делает её интересной для тех, кто планирует длительные поездки по стране или живёт в дороге по своему усмотрению.

В основе автодома — 2,8-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Такой мотор обеспечивает уверенное движение даже при полной загрузке. Автоматическая коробка передач AMT с поворотным селектором и задним приводом рассчитана на перевозку до 2,6 тонн полезного груза. При этом Yuejin H500C соответствует экологическим нормам и не требует особых категорий водительских прав.

Фото: ru.made-in-china.com

Экстерьер модели включает три хромированные полосы на решётке радиатора, светодиодные дневные ходовые огни и динамические аэрозаборники. Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также секции для контроля слепых зон обеспечивают хороший обзор. Габариты — 5995×2400×3100 мм — позволяют разместить внутри всё необходимое для комфортного проживания в дороге.

Салон выполнен в стиле современных легковых автомобилей: горизонтальная центральная консоль, чёрная отделка с хромированными акцентами, 10-дюймовый сенсорный экран, автоматический климат-контроль и многофункциональное рулевое колесо. Водителю доступны системы помощи при старте на подъёме, электронный стояночный тормоз и круиз-контроль.

Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Здесь есть полноценная спальня с двуспальной кроватью, 32-дюймовый телевизор, караоке-система, столовая зона с регулируемым столом, а также кухня с индукционной плитой и вместительными шкафами для хранения. Ванная комната оборудована электрическим туалетом, душем и горячей водой. Для автономности предусмотрен 200-литровый бак для чистой воды и 100-литровый — для серой.

Снаружи Yuejin H500C оснащён складным тентом размером 3,5×2,5 м, выдвижной плитой для приготовления еды на свежем воздухе, внешним душем, портом зарядки и большими багажными отделениями. Все шины — R16 на стальных дисках, тормоза барабанные с ABS. Кузов выполнен из армированного стеклопластика с огнестойким полиуретановым слоем для лучшей шумо- и гидроизоляции.

В стандартную комплектацию входят холодильник, микроволновая печь, индукционная плита, кондиционер, подогреватель Webasto, инверторно-зарядное устройство и литиевая батарея. Для удобства предусмотрены шторки для приватности, шкафы, лестница и багажник на крыше. Автодом рассчитан на 4–6 человек, расход топлива не превышает 15 литров на 100 км, а максимальная скорость составляет до 130 км/ч.

Yuejin H500C выглядит сбалансированным решением для российских условий: дизельный мотор, автомат, продуманный интерьер и широкий набор опций делают его конкурентоспособным на фоне других автодомов. Важно, что модель адаптирована к напряжённым условиям эксплуатации в России и может заинтересовать тех, кто ищет современный и надёжный дом на колёсах для путешествий по стране.

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