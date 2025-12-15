Автодом Yuejin H500C удивляет оснащением и комфортом – стоит ли брать для путешествий?

15 декабря 2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.
На рынке появился новый легкий автодом Yuejin H500C, построенный на базе шасси SAIC Yuejin H500. Эта модель сразу же привлекает внимание сочетанием практичности, современного дизайна и технических решений, которые делают поездку максимально комфортной и безопасной.
В основе автодома – турбодизель мощностью 2,8 литра, выдающий 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет уверенно поддерживать скорость до 120 км/ч даже при полном оснащении. Автоматическая коробка передач AMT с поворотным селектором управления, задним приводом и усиленным мостом рассчитаны на перевозку до 2,6 тонн полезного груза. При этом автодом соблюдает экологические нормы и может эксплуатироваться с обычными водительскими правами.
Внешний вид модели включает три хромированные полосы на решетке радиатора и светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в аэродинамические воздухозаборники. Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также внешними секциями для контроля слепых зон, обеспечивают отличную обзорность. Габариты автодома – 5995 мм в длину, 2400 мм в ширину и 3100 мм в высоту – позволяют разместить внутри все необходимое для длительных путешествий.
Салон выполнен в стиле современных легковых автомобилей: горизонтальная центральная консоль, черная отделка с хромированными акцентами, 10-дюймовый сенсорный экран с подсветкой, автоматический климат-контроль и многофункциональное рулевое колесо. Водителю доступны системы помощи при старте на подъеме, электронный стояночный тормоз и круиз-контроль.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Здесь есть полноценная спальня с двуспальной кроватью, 32-дюймовый телевизор, караоке-система, столовая зона с регулируемым столом, кухня с индукционной плитой и отсеками для хранения вещей. Ванная комната оборудована электрическим туалетом, душем, кухонным уголком и системой горячей воды. Для автономности предусмотрен 200-литровый бак для чистой воды и 100-литровый для серой.
Снаружи автодом оборудован складным тентом 3,5×2,5 метра, выдвижной плитой для приготовления еды на свежем воздухе, внешним душем, портом зарядки и большим багажным отделением. Все шины – R16 на стальных дисках, тормоза барабанные с ABS, кузов выполнен из армированного стеклопластика с огнестойким полиуретановым слоем для лучшей шумо- и гидроизоляции.
В комплектацию входят холодильник, микроволновая печь, индукционная плита, кондиционер, подогреватель Webasto, инверторно-зарядное устройство и литиевая батарея. Для удобства предусмотрены шторки для приватности, шкафы, лестница и багажник на крыше. Автодом рассчитан на 4-6 человек, расход топлива не превышает 15 литров на 100 км, максимальная скорость достигает 130 км/ч.
