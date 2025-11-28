Почему японский пилот не спешит соглашаться на запасной вариант: интрига сезона или скрытый расчет?

Юки Цунода отказался от роли запасного в Red Bull Racing на 2026 год

25-летний автогонщик Юки Цунода не готов стать резервным пилотом Red Bull Racing. Его решение удивило многих. Вопрос о будущем японца остается открытым. Следите за развитием событий.

Японский гонщик Юки Цунода неожиданно отверг предложение занять место резервного пилота в Red Bull Racing на следующий сезон, если не получит основное место в команде. По информации GPblog, команда из Австрии уже на следующей неделе объявит, кто станет напарником Макса Ферстаппена в 2026 году. В числе главных претендентов на второй кокпит называют Айзека Хаджара, а сам Цунода, по всей видимости, может вернуться в Racing Bulls, где его конкурентом за место станет Лиам Лоусон.

Ситуация вокруг состава Red Bull и их дочерней команды обостряется. В случае если Цунода или Лоусон останутся без основного места, одному из них предложат стать постоянным резервистом сразу для двух команд. Однако, как отмечает GPblog, японский пилот не проявляет интереса к такому сценарию. Он дал понять, что не рассматривает для себя ни запасную роль, ни временный перерыв в карьере, даже если речь идет о сотрудничестве с Red Bull или Aston Martin.

Ранее ходили слухи, что Цунода может стать резервистом Aston Martin, чему якобы он был бы рад. Но, судя по последним заявлениям гонщика, подобный вариант его не привлекает. В команде, где недавно сменился руководитель, японец не видит для себя перспективы, если речь идет о запасной позиции.

Если Цунода не получит место в одной из команд Red Bull, его дальнейшая карьера оказывается под вопросом. В Формуле E все места уже заняты, а в IndyCar на 2026 год осталась лишь одна вакансия. Вариантом для продолжения выступлений может стать возвращение в японскую Super Formula, однако это будет шаг назад по сравнению с выступлениями в Формуле 1.

Таким образом, судьба Юки Цуноды в мировом автоспорте остается неопределенной. Его отказ от запасной роли может стать как смелым шагом, так и риском остаться без места в большом автоспорте. В ближайшие недели ситуация должна проясниться, а пока болельщикам остается только гадать, какой путь выберет японский пилот.