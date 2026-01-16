Карьера, которая удивляет: как изменится стратегия брендов после назначения

Юлия Зелепукина возглавила маркетинг Jetour и Soueast в России с января 2026 года

В Jetour и Soueast произошли кадровые перемены. Новый руководитель маркетинга уже приступил к работе. Ожидаются свежие подходы и нестандартные решения. Подробности о планах и задачах - в нашем материале.

С 12 января 2026 года Юлия Зелепукина официально заняла пост заместителя генерального директора по маркетингу в российских подразделениях Jetour и Soueast. Как сообщает Автостат, это назначение стало логичным продолжением ее успешной работы в компании: ранее она руководила департаментом бренд-маркетинга в ООО «Джетур Мотор Рус» и уже успела зарекомендовать себя как эффективный управленец.

На новом месте Зелепукина будет отвечать за развитие коммуникаций обеих марок, а также за реализацию проектов, направленных на повышение узнаваемости брендов и формирование их имиджа на российском рынке. В ее компетенции - не только стратегическое планирование, но и координация всех направлений маркетинга: от медиа и PR до SMM, BTL и работы с дилерами. Такой широкий спектр задач требует неординарного подхода и умения быстро реагировать на изменения рынка.

По информации Автостата, в прошлом году под руководством Зелепукиной Jetour и Soueast провели ряд заметных маркетинговых кампаний. Эти активности были нацелены на привлечение новых клиентов, увеличение трафика в дилерские центры и укрепление лояльности среди уже существующих владельцев автомобилей. Особое внимание уделялось развитию фан-сообществ и выстраиванию долгосрочных отношений с аудиторией, что, по мнению экспертов, стало одним из ключевых факторов роста продаж.

Фото: Jetour

Стоит отметить, что Зелепукина продолжит курировать стратегические инициативы, связанные с позиционированием брендов. В условиях высокой конкуренции на российском автомобильном рынке именно грамотная маркетинговая политика может стать решающим преимуществом. Ожидается, что под ее руководством Jetour и Soueast смогут не только укрепить свои позиции, но и предложить рынку новые форматы взаимодействия с клиентами.