Юрист объяснил, как можно лишиться прав пожизненно
Самый распространённый пример – нарушение виновным порядка исполнения наказания. Если лишенный прав повторно совершит правонарушение, за которое предусмотрено лишение права управления автомобилем, то санкции за первое и за второе нарушение «подлежат сложению». Поэтому адвокат посоветовал не наступать дважды на одни и те же грабли.
Кроме того, помимо юридических санкций есть еще медицинский аспект. В силу определенных физиологических или психических расстройств здоровья человек может лишиться возможности управлять автомобилем на неопределенный период. Лишение прав по состоянию здоровья может быть и пожизненным.
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