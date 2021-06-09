Юристы рассказали как в парковочных войнах наказать борцов за порядок
Проколотые колеса, глубокие царапины, пакеты с мусором, краска, наклейки и много другое может обнаружить автовладелец на своем авто, если он неправильно припарковался во дворе дома или на городских улицах. Все эти методы незаконны и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Autonews.ru выяснил у юристов, какую ответственность несут народные мстители.
За поведение, которое нарушает общественный порядок и спокойствие граждан, а также выражает явное неуважение к обществу, предусмотрена статья 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Ответственность влечет за собой штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Правда, если на автомобиле не останется повреждений, а суд не признает двор общественным местом, наказания можно избежать. Также как и сложно привлечь к ответственности за атаку яйцами или помидорами.
Таким образом, если не было мата в общественном месте, оскорбительного приставания, уничтожения или повреждения чужого имущества, вменять «Мелкое хулиганство» будет проблематично.
Если транспортному средству был умышленно нанесен ущерб, нарушителю грозит несколько вариантов наказания. При незначительном ущербе — ст. 7.17 КоАП (штраф в размере 300-500 рублей). При значительном ущербе (более 5 тыс. руб.) возможна и уголовная ответственность по ст. 167 УК за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Здесь наказания варьируются от штрафа в размере от 40 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет. А если была соответствующая обстановка и серьезные мотивы, ситуацию можно подвести и под преступление против жизни и здоровья.
При обнаружении автомобиля с серьезными повреждениями, юристы рекомендуют сразу вызывать полицию или обратиться к участковому. Если виновник отказывается добровольно выплачивать ущерб, нужно обращаться в суд с исковым заявлением. Паркуйте автомобили правильно, не мешая проезду скорой помощи, пожарным машинам и мусоровозам. Не перекрывайте въезд в детские сады и школы, вход на детскую площадку. Не оставляйте авто на газоне. И тогда можно избежать много неприятностей.
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