Юрий Лоза: «Автомобилист сегодня – жирный кролик для ненасытных городских служб»
Фото: newokruga.ru
На своей страничке в социальных сетях музыкант написал: «Езда по городу без навигатора стала нынче абсолютно невозможной. И дело не только в пробках, которые могут возникнуть в любой точке маршрута, а в огромном количестве камер, которые понатыканы, где надо и где не надо».
Приятель Юрия Лозы называет их «ловушками», и это, по словам автора бессмертной песни «Плот», самое точное определение, услышанное им за последнее время. «Действительно, - говорит Юрий Эдуардович, - автомобилист сегодня – это жирный кролик для ненасытных городских служб».
Комментариев, как водится, много, поскольку тема актуальная. Приведем лишь один из них, зато какой пространственный. Почти поэма-назидание. Этакая памятка к «курсу молодого бойца»:
Андрей Щукин: «Смотрите на знаки и реагируете на «пи-пи» по навигатору. Настраиваете «пи-пи» на превышение 10-15 км относительно разрешённой скорости, в зависимости от реакции. Все зависит от привычки. Если не разгоняться от одного «пи-пи» до другого, ехать равномерно и не превышать скорость больше, чем на 15 км, то все будет хорошо. Причём большое количество камер не работает, и чтобы получить штраф, нужно постараться.
В год я проезжаю 15-20 тыс. км. Недавно ездил в Белгород. Проехал 1200 км в обе стороны. Там неожиданно на трассе может возникнуть знак «30». Ничего страшного, просто притормаживаете и все. Сразу за знаком камеры нет. Успеете затормозить без пятки в пол. Они ставят передвижные камеры чуть подальше. Если впереди населенный пункт, то «сто пудов» там будет скорость не больше «60». Скорее даже «40». Можно заранее тормозить. Это точно не трасса. Населенный пункт обозначен домами и белой прямоугольной табличкой с названием пункта на русском языке. Окончание пункта - точно такая же табличка, только с перечеркнутым названием. После перечёркнутой таблички можно плавно разгоняться аж до «90», что по спидометру чуть меньше «110».
Если информационные знаки не зелёные, то это не магистраль, тогда ограничения «90». Если зелёные, то магистраль, ограничения «110», но мы-то знаем, что по спидометру это «130». Не «150», как обычно говорят в ФБ». Едете по дороге и на наблюдаете за цветом знаков. Очень помогает. То же самое с ремонтом дорог. Если видите вдалеке ремонт в городе, смело снижайте скорость до «40» и даже знак не ищите. Если даже поедете «55», то не оштрафуют. На спидометре скорость указана неправильно. С запасом для лихих форсажистов. Если показывает «60», то это значит «54-55». Соответственно, если ограничения «60», то едете по спидометру «80», но не «100», иначе оштрафуют.
Те, кто получает штрафы, редко обращают внимание на знаки и на спидометр. Обращают внимание на них только после получения пары-тройки штрафов. Тоже самое про обочину - можно по ней ездить годами, а можно каждый раз штрафы получать. Тут уповать можно только на везение.
Передвижные радары сейчас отслеживают нарушение разметки. Если все же вы не нарушали разметку, то всегда сможете обжаловать это решение. Смотрите на фото. Если колесо не пересекало разметку, то это ошибка, и нужно обжаловать. Обычно нарушения сопровождаются фотофиксацией. 2-3 фотографии и даже (иногда) там есть путь машины. Если вы едете и видите слева от себя сплошную линию - одинарную или двойную, не важно - ее нельзя пересекать. Не поворачивать налево нельзя, ни обгонять. Даже одним колесом. Да, и ещё бонусом: если держать дистанцию с машиной, которая едет со скоростью 60 км/ч спереди, ну, хотя бы метров 10-15 (не говорю про безопасную), то вообще не будет аварий.
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