Юрий Лоза: «Куда направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?
- 121
- 0
«Итак, ситуация прояснилась, - пишет известный автор-исполнитель. - Впереди как минимум месяц карантина. Ну, или самоизоляции, тут уж кому как приятнее это называть. Передвигаться на своём автомобиле, как я понял, мне не запрещено, вот только места, которые я хотел посетить, будут закрыты.
Однако точки, имеющие широкий ассортимент подобной продукции, никто открывать не собирается. Кстати, постричься в ближайший месяц тоже будет негде, так как бытовые услуги не являются чем-то жизненно необходимым и, как я понял, тоже уйдут в вынужденный отпуск.
О храмах, театрах, спортивных мероприятиях и всякого рода местах общепита я уже и не вспоминаю. И куда теперь направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?
«Пусть конь отдохнёт, - рекомендуют ему подписчики и по совместительству поклонники творчества. - Ждём от вас новых хитов».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве