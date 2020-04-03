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3 апреля 2020, 10:38

Юрий Лоза: «Куда направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?

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Фото: Woman.ru
Юрий Лоза поражает своей блогерской плодотворностью. Только вчера высказывался на животрепещущую авто- коронавирусную тему, а сегодня еще один тематический пост на своей страничке в социальных сетях.

«Итак, ситуация прояснилась, - пишет известный автор-исполнитель. - Впереди как минимум месяц карантина. Ну, или самоизоляции, тут уж кому как приятнее это называть. Передвигаться на своём автомобиле, как я понял, мне не запрещено, вот только места, которые я хотел посетить, будут закрыты.

Ранее мы писали
«Вот не пойму: почему я должен идти в ближайший магазин, расположенный в 100 метрах от моего дома, а не сесть ...
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Скажем, я намеревался прикупить новый замок взамен сломавшегося, но для этого надо ехать в соответствующий магазин, которому работать вроде как запрещено. Ещё я хотел скататься в музыкальный салон и подобрать гарнитуру для планшетника, потому что телевизионщики сейчас рвутся брать интервью исключительно по скайпу, и им постоянно не хватает звука.

Однако точки, имеющие широкий ассортимент подобной продукции, никто открывать не собирается. Кстати, постричься в ближайший месяц тоже будет негде, так как бытовые услуги не являются чем-то жизненно необходимым и, как я понял, тоже уйдут в вынужденный отпуск.

О храмах, театрах, спортивных мероприятиях и всякого рода местах общепита я уже и не вспоминаю. И куда теперь направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?

«Пусть конь отдохнёт, - рекомендуют ему подписчики и по совместительству поклонники творчества. - Ждём от вас новых хитов».


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Юрий Лоза: «Куда направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?
«Итак, ситуация прояснилась, - пишет известный автор-исполнитель. - Впереди как минимум месяц карантина. Ну, или самоизоляции, тут уж кому как приятнее это называть. Передвигаться на своём автомобиле, как я понял, мне не запрещено, вот только места, которые я хотел посетить, будут закрыты. {{material_129585}} Скажем, я намеревался прикупить новый замок взамен сломавшегося, но для этого надо ехать в соответствующий магазин, которому работать вроде как запрещено. Ещё я хотел скататься в музыкальный салон и подобрать гарнитуру для планшетника, потому что телевизионщики сейчас рвутся брать интервью исключительно по скайпу, и им постоянно не хватает звука. Однако точки, имеющие широкий ассортимент подобной продукции, никто открывать не собирается. Кстати, постричься в ближайший месяц тоже будет негде, так как бытовые услуги не являются чем-то жизненно необходимым и, как я понял, тоже уйдут в вынужденный отпуск. О храмах, театрах, спортивных мероприятиях и всякого рода местах общепита я уже и не вспоминаю. И куда теперь направить своего «железного коня»? Покататься вокруг дома»?«Пусть конь отдохнёт, - рекомендуют ему подписчики и по совместительству поклонники творчества. - Ждём от вас новых хитов».
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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