Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 марта 2020, 12:49

Юрий Лоза о том, как проехал в такси и теперь не знает, болен ли…

  • 2305
  • 0
Фото: e-gorlovka.com.ua
О загнавшей в дома россиян пандемии коронавируса говорит вся страна, что называется, на всех социальных уровнях. Высказал свое мнение о ситуации и известный музыкант, а по совместительству активный блогер Юрий Лоза.

На своей страничке в соцсетях автор бессмертного «Плота» поведал свежую историю о том, как он проехал на днях в московском такси: 

«Вчера днём собрался по делам в одно присутственное место и заказал такси. На обратном пути, когда уже подъезжали к дому, водитель вдруг странновато закашлялся. Я его спрашиваю: «что это у Вас»? Он говорит, что таким образом реагирует на кондиционер.

Уж не знаю, на что и как он реагирует, а у меня весь вечер насморк — только и делаю, что прислушиваюсь к себе. Вроде и нет ничего, а вроде, как и есть в дыхательных путях какой-то дискомфорт. Короче, одни сомнения.

Залез в Интернет на предмет получения информации о том, что нужно предпринимать, а там вообще никто ничего толком не знает. Вдруг мысль шевельнулась: а если бы он ещё и чихнул»?..

Подписчиков у Юрия Эдуардовича масса, и они охотно прокомментировали пост любимого автора-исполнителя.

Про машину и таксиста

Александр Гарусов: «Таксист странный по любому: зачем кондиционер? +30 на улице»? Джон Бонджови: «Чихание - фигня. Вы в его машине, наверное, ненароком трогали - то ручку двери, то еще что-нибудь. А потом, не помыв руки, не побрызгав их антисептиком, потерли нос или глаза. Отсюда источник. Ждите 14 дней, на всякий случай»…

Олег Владимирович: «Один в собственной машине, разве получишь такое удовольствие, как в метро? Нет! Только когда вокруг толпы спокойного народа, и ни один даже не пытается чихнуть тебе в лицо, на место паники приходит глубокое чувство умиления, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Да и, конечно, в своей машине тебя так никогда не обеззаразят».

О суровом Челябинске

Paul Faster: «В Москве без чихания и соплей не жизнь! Я только вдохну этого воздуха, сразу все признаки коронавируса». Дмитрий Сердюк: «В Москве – «райский» климат! Я, когда из Питера в неё приезжаю, прямо молодею! И как легко дышится»... Диана Мущинских: «Вы ещё в Челябинске не жили»!


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
К прадику вопросов нет, а вот китайцы, хоть и продаваемые, по качеству сомнительны. Да и кому вообще нужны эти рейтинги, когда форестер, пусть и тоже в списке, но гораздо ниже того же хавала. А по качеству всем известно, субару одни из лучших. В каком месте форь оставит этого "лидера", кто подскажет ...
АндрюхаР
АргоКар | отзывы
Спешил, как всегда, в неподходящий момент начали барахлить в автомобиле тормоза. Появился шум в тормозных колодках, стук. Рядом оказалось СТО. Это Петербург. Специалисты автосервиса провели диагностику и ремонт всей системы. Заменили колодки, отрегулировали, залили тормозную жидкость. После обследовали ...
Стефан
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Volvo V50 и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Юрий Лоза о том, как проехал в такси и теперь не знает, болен ли…
На своей страничке в соцсетях автор бессмертного «Плота» поведал свежую историю о том, как он проехал на днях в московском такси:  «Вчера днём собрался по делам в одно присутственное место и заказал такси. На обратном пути, когда уже подъезжали к дому, водитель вдруг странновато закашлялся. Я его спрашиваю: «что это у Вас»? Он говорит, что таким образом реагирует на кондиционер. Уж не знаю, на что и как он реагирует, а у меня весь вечер насморк — только и делаю, что прислушиваюсь к себе. Вроде и нет ничего, а вроде, как и есть в дыхательных путях какой-то дискомфорт. Короче, одни сомнения. Залез в Интернет на предмет получения информации о том, что нужно предпринимать, а там вообще никто ничего толком не знает. Вдруг мысль шевельнулась: а если бы он ещё и чихнул»?..Подписчиков у Юрия Эдуардовича масса, и они охотно прокомментировали пост любимого автора-исполнителя. Про машину и таксистаАлександр Гарусов: «Таксист странный по любому: зачем кондиционер? +30 на улице»? Джон Бонджови: «Чихание - фигня. Вы в его машине, наверное, ненароком трогали - то ручку двери, то еще что-нибудь. А потом, не помыв руки, не побрызгав их антисептиком, потерли нос или глаза. Отсюда источник. Ждите 14 дней, на всякий случай»…Олег Владимирович: «Один в собственной машине, разве получишь такое удовольствие, как в метро? Нет! Только когда вокруг толпы спокойного народа, и ни один даже не пытается чихнуть тебе в лицо, на место паники приходит глубокое чувство умиления, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Да и, конечно, в своей машине тебя так никогда не обеззаразят». О суровом ЧелябинскеPaul Faster: «В Москве без чихания и соплей не жизнь! Я только вдохну этого воздуха, сразу все признаки коронавируса». Дмитрий Сердюк: «В Москве – «райский» климат! Я, когда из Питера в неё приезжаю, прямо молодею! И как легко дышится»... Диана Мущинских: «Вы ещё в Челябинске не жили»!
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Пенза Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться