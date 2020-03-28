Юрий Лоза о том, как проехал в такси и теперь не знает, болен ли…
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На своей страничке в соцсетях автор бессмертного «Плота» поведал свежую историю о том, как он проехал на днях в московском такси:
«Вчера днём собрался по делам в одно присутственное место и заказал такси. На обратном пути, когда уже подъезжали к дому, водитель вдруг странновато закашлялся. Я его спрашиваю: «что это у Вас»? Он говорит, что таким образом реагирует на кондиционер.
Уж не знаю, на что и как он реагирует, а у меня весь вечер насморк — только и делаю, что прислушиваюсь к себе. Вроде и нет ничего, а вроде, как и есть в дыхательных путях какой-то дискомфорт. Короче, одни сомнения.
Залез в Интернет на предмет получения информации о том, что нужно предпринимать, а там вообще никто ничего толком не знает. Вдруг мысль шевельнулась: а если бы он ещё и чихнул»?..
Подписчиков у Юрия Эдуардовича масса, и они охотно прокомментировали пост любимого автора-исполнителя.
Про машину и таксиста
Александр Гарусов: «Таксист странный по любому: зачем кондиционер? +30 на улице»? Джон Бонджови: «Чихание - фигня. Вы в его машине, наверное, ненароком трогали - то ручку двери, то еще что-нибудь. А потом, не помыв руки, не побрызгав их антисептиком, потерли нос или глаза. Отсюда источник. Ждите 14 дней, на всякий случай»…
Олег Владимирович: «Один в собственной машине, разве получишь такое удовольствие, как в метро? Нет! Только когда вокруг толпы спокойного народа, и ни один даже не пытается чихнуть тебе в лицо, на место паники приходит глубокое чувство умиления, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Да и, конечно, в своей машине тебя так никогда не обеззаразят».
О суровом Челябинске
Paul Faster: «В Москве без чихания и соплей не жизнь! Я только вдохну этого воздуха, сразу все признаки коронавируса». Дмитрий Сердюк: «В Москве – «райский» климат! Я, когда из Питера в неё приезжаю, прямо молодею! И как легко дышится»... Диана Мущинских: «Вы ещё в Челябинске не жили»!
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